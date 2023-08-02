Разгрузит пункты пропуска. Когда запустят новый поезд в Варшаву: названа дата

Фото: Поезд SKPL, испытательная поездка в Рава-Русскую в апреле 2023 года (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В августе в Варшаву начнет курсировать новый поезд с пограничной станции Рава-Русская во Львовской области. Он станет альтернативой другим видам транспорта для многих пассажиров.

Предварительно поезд планируют запустить на маршруты 24 августа, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на tvoemisto.tv.

Польский поезд будет выполнять два рейса в день, сообщил заместитель председателя Львовской ОВА Юрий Бучко. Новый маршрут станет альтернативой другим видам транспорта для пересечения границы и разгрузит пункты пропуска.

Для запуска этого маршрута от Равы-Русской до границы с Польшей отремонтировали колею и вокзал, открыли таможенный пост. Железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет.

Рейсы запустит польская железнодорожная компания SKPL. Ранее сообщалось, что в обоих направлениях будет курсировать поезд, рассчитанный на 240 пассажиров.

В Рава-Русской пассажиры после прохождения погранично-таможенного контроля смогут воспользоваться рейсами "Укрзализныци", например, во Львов.

В этом году также планируют проложить евроколею от станции Равы-Русская до Брюховичей. В будущем этот железнодорожный маршрут соединит Львов и Варшаву.

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