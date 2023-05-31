Розчарування на кордоні. Чому українців можуть не пустити на літак до курортів

Українські жінки все частіше повертаються до планування морського відпочинку для дітей влітку. При цьому багатьох цікавить, з якими документами країни пускають українців під час війни.

Що треба знати про особливості подорожі із українськими паспортами, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на пояснення фахівця з підбору турів Олександри Панамарчук.

Трапляються ситуації, коли громадяни України не можуть полетіти до Єгипту та Туреччини з небіометричним паспортом, хоча до війни це було можливо. Олександра Панамарчук пояснює, що таке може статися з двох причин.

"Перша: оскільки вильоту з України немає, ви обрали виліт із Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини або іншої країни Шенгенської угоди. На період війни громадяни України можуть одноразово в'їхати до Шенгену без біометричного паспорту, але тільки з території України. Тобто, назад на літак Анталія-Варшава чи Хургада-Будапешт вас без діючої біометрії не пустять", – наголошує вона.

Втім, при вильоті з аеропортів Молдови біометричний паспорт не потрібен. Втім, і тут можуть не пустити через невідповідність паспорта.

"У вашого небіометричного паспорта може не вистачати строку дії. Бо для Туреччини необхідно мінімум 150 днів, а для Єгипту – 6 місяців. Про всяк випадок нагадаю, для країн ЄС строк дії біометричного 3 місяці з моменту закінчення поїздки", – звертає увагу Олександра Панамарчук.

Фахівець рекомендує ще раз передивитися свої паспорти та ретельно продумати маршрут, щоб уникнути розчарування на кордоні.

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