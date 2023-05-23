Курорти без росіян. Де українцям відпочити влітку 2023 року без туристів із РФ

Незважаючи на війну українські діти потребують оздоровлення та морського відпочинку. При цьому при виборі зарубіжного курорту залишається запит на відсутність росіян.

Багато країн заборонили в'їзд російським туристам, але це не стосується більшості пляжних напрямків. TRAVEL РБК-Україна розповідає, на яких курортах шанси зустріти громадян країни-агресора влітку 2023 року зведені до мінімуму.

Єгипет – де в готелях лише європейці

Цього року відпочинок у Єгипті російські туроператори планують пропонувати російським туристам як альтернативу Туреччині, де ціни зростатимуть. Планується запустити нові рейси до Шарм-ель-Шейху та Хургади.

Однак поки що, за інформацією Cairo24, на двох курортах практично немає росіян – це Хургада та Марса-Алам. Їхнє місце зайняли туристи з Польщі та Німеччини. Зазначалося, що лише 7 травня міжнародний аеропорт Марса-Алам прийняв близько 4000 туристів на 24 європейських рейсах. Це були переважно літаки з Польщі (6), Чехії (50), Італії (6), Німеччини (3), Швейцарії (1) та Бельгії (1).

До речі, до війни курорт Марса-Алам був одним із найпопулярніших серед українців – багато в чому завдяки відсутності росіян.

Фото: Марса Алам у Єгипті (unsplash.com/tom-podmore)

Туреччина – на якому узбережжі рідше чути російську мову

Сподіватися знайти у Туреччині місце, де взагалі немає росіян, не варто. Ця країна докладає зусиль, щоб налагодити чартерні рейси з Росії на свої курорти. Найпопулярніші у туристів із РФ залишаються курорти на середземноморському узбережжі провінції Анталія. При цьому традиційно курорти на Егейському узбережжі менш привабливі для росіян – температура води в цій частині моря прохолодніша, дно кам'янисте, а спокійна атмосфера та мальовничі бухти приваблюють переважно європейців. І ціни в готелях у 1,5-2 рази вищі, ніж в Анталії. Проте влітку 2023 року з Росії плануються чартери і до цієї курортної частини Туреччини.

Російські туристичні ресурси радять курорти, на яких переважно відпочивають європейці, співробітники розмовляють англійською чи німецькою, і де громадяни РФ можуть відпочити від спілкування із співвітчизниками та поринути в інше мовне середовище:

Сіде, Чешме та Кушадаси обирають англійці та німці;

Кемер – голландці, італійці та німці;

Мармаріс та Олюденіз – англійці.

До речі, деякі мережі готелів минулого року вирішили відмовитись від російських туристів, орієнтуючись на запит від європейських клієнтів не перетинатися з громадянами РФ на відпочинку.

Фото: Курорт Кушадаси (unsplash.com/bhumil-chheda)

У яких країнах можна відпочити на морі без росіян

Хоча 9 країн Європи заборонили в'їзд російським туристам, багато пляжних напрямків залишаються доступними для громадян РФ і активно видають їм шенгенські візи – наприклад, Іспанія та Греція. Однак у ті країни, в які продають тури, летіти вийде лише з пересадками. Наприклад, на Кіпр – через Сербію чи ОАЕ, до Чорногорії – через Туреччину.

Багато європейських країн ускладнили видачу віз росіянам. Наприклад, Мальта та Іспанія вимагають іноземну страховку.

Також для росіян залишаються недоступними прямі рейси за океан – до Домінікани та Мексики. Туди туристи зможуть потрапити регулярними рейсами з багатьма пересадками, що на тлі авіаперельотів на Мальдіви та Таїланд привабить небагатьох.

Нагадаємо, що ми писали, які країни ЄС продовжують швидко видавати візи росіянам.