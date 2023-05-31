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Разочарование на границе. Почему украинцев могут не пустить на самолет до курортов

Фото: Отдых в Египте (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские женщины все чаще возвращаются к планированию морского отдыха для детей летом. При этом многих интересует, с какими документами пускают украинцев во время войны.

Что нужно знать об особенностях поездки с украинскими паспортами, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на объяснение специалиста по подбору туров Александры Панамарчук.

Случаются ситуации, когда граждане Украины не могут улететь в Египет и Турцию с небиометрическим паспортом, хотя до войны это было возможно. Александра Панамарчук объясняет, что такое может произойти по двум причинам.

"Первая: поскольку вылета из Украины нет, вы выбрали вылет из Польши, Словакии, Чехии, Венгрии или другой страны Шенгенского соглашения. В период войны граждане Украины могут однократно въехать в Шенген без биометрического паспорта, но только с территории Украины. То есть обратно на самолет Анталия-Варшава или Хургада-Будапешт вас без действующей биометрии не пустят", – отмечает она.

Впрочем, при вылете из аэропортов Молдовы биометрический паспорт не требуется. Впрочем, и тут могут не пустить из-за несоответствия паспорта.

"У вашего небиометрического паспорта может не хватать срока действия. Ведь для Турции необходимо минимум 150 дней, а для Египта – 6 месяцев. На всякий случай напомню, для стран ЕС срок действия биометрического 3 месяца с момента окончания поездки", – обращает внимание Александра Панамарчук.

Специалист рекомендует еще раз просмотреть свои паспорта и тщательно продумать маршрут, чтобы избежать разовачрования на границе.

Напомним, мы писали, какие страны украинки выбирают для отдыха с детьми.

Также мы писали, где украинцам отдохнуть летом 2023 без туристов из РФ.

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