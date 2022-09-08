Рост цен и высокие налоги. Сложно ли украинцам купить квартиру в Европе

У клиентов проверяют происхождение средств, а проще всего купить жилье беженцам и бизнесу

Купить квартиру в одной из стран Европы – мечта многих украинцев. Раньше для некоторых украинцев недвижимость в ЕС становилась "вторым домом", в который они наведывались несколько раз в год, или сдавали такое жилье в аренду. Сейчас из-за войны немало украинцев рассчитывают жить за рубежом постоянно. Чтобы приобрести жилье в одной их стран Европы, нужно знать некоторые важные нюансы. К примеру, про налоги и оформление договора.

TRAVEL РБК-Украина попросило специалистов объяснить, как украинцам купить жилье в странах ЕС, и могут ли это делать те, кто получил статус временной защиты.

Непредвиденные траты. Что надо знать, покупая жилье в Европе

В большинстве стран ЕС украинцам необходимо получить местный налоговый номер для уплаты налогов на недвижимость, говорит РБК-Украина управляющий партнер юридической компании GLS Ольга Черевко.

"Некоторые страны требуют, чтобы расчет за недвижимость проводили только с банковского счета, открытого на территории государства, где покупается жилье. Некоторые страны, например, Австрия, вообще запрещают иностранцам покупать недвижимость без получения специального разрешения", — обращает она внимание.

Есть стандартные вопросы, на которые стоит обратить внимание при покупке жилья за рубежом, поясняет в комментарии РБК-Украина управляющий партнер ЮКК "Де-юре", адвокат Григорий Трипульский. Он перечисляет главные пункты:

налоги, связанные с владением имуществом. В некоторых европейских странах такой налог может достигать 2% от стоимости имущества в год;

стоимость содержания недвижимости (если есть бассейн или консьерж, то расходы могут быть огромными);

налоги, которые надо заплатить при приобретении (сюда входят пошлины, услуги юриста, агентства недвижимости, нотариуса). Это также часто составляет существенную сумму расходов.

Фото: При покупке недвижимости в Европе надо учитывать, что еще предстоит оплата налогов. Они часто составляют существенную часть расходов (unsplash.com)

"Основная трудность, с которой сталкиваются украинцы, особенно сейчас — подтверждение легальности происхождения средств и получение их на счет в Европе. До войны такие платежи можно было сделать из Украины, но сейчас вывод валюты из Украины ограничен и каждый раз такая легализация средств превращается в "квест" с заранее неизвестным результатом!", — обращает внимание адвокат.

Дальше надо внимательно отнестись к законодательству страны, в которой вы хотите купить имущество, относительно налогового резидентства в ней.

"Например, если вы приобрели недвижимость в Испании, получили там статус временной защиты и оплачиваете со своей карты все коммунальные платежи, при этом живете часть времени в других странах ЕС, то Испания вполне может вас посчитать своим налоговым резидентом и начислить немаленькие налоги", — поясняет Григорий Трипульский.

Бизнес или статус беженца. Как украинцам купить жилье в Австрии

Если вы – не гражданин ЕС, но хотите купить жилье в одной из стран Европы, надо знать о некоторых правилах. Например, свои требования есть в Австрии. Без каких-то особенных сложностей жилье там могут купить беженцы или те, кто ведет в стране бизнес. Но если вы не переехали туда, спасаясь от войны, или в Австрии у вас нет своей компании, стать обладателем недвижимого имущества там будет довольно сложно, замечает Ольга Черевко.

"Для того, чтобы иметь возможность купить недвижимость в Австрии, украинцы должны получить разрешение от иммиграционного департамента. Это правило касается всех иностранцев (лиц, не имеющих австрийского гражданства или гражданства ЕС). А чтобы получить такое разрешение, необходимо доказать социальный или экономический интерес", — отмечает она.

Украинцам, которые получили убежище и проживают в Австрии, это сделать будет несложно. Поскольку можно доказать, что они покупают недвижимость, чтобы удовлетворить свои жилищные нужды. Для удовлетворения такого интереса заявителя разрешение может быть выдано на покупку только одной квартиры или дома, поясняет она.

Фото: У беженцев нет особых проблем с покупкой недвижимости за рубежом. В частности, в Австрии (unsplash.com)

Также украинцы смогут приобрести недвижимость при расширении бизнеса. Это будет доказательством экономического интереса.

"Скажем, если украинец зарегистрирует компанию в Австрии и захочет купить помещение для офиса или для осуществления экономической деятельности, такая возможность будет предоставлена. Для украинцев, не получивших убежища в Австрии и не ведущих там бизнес, доказать интерес покупки жилья или коммерческого помещения будет достаточно сложно", — рассказывает собеседница.

Без ограничений. Покупка недвижимости в Португалии

Для украинцев нет никаких ограничений по покупке недвижимости в Португалии, говорит Ольга Черевко. Иностранец имеет право покупать в этой стране жилую или коммерческую недвижимость в неограниченном количестве. Для покупки недвижимости иностранец обязан получить местный налоговый номер (NIF), поскольку при покупке недвижимости именно покупатель платит налог на покупку и в дальнейшем уплачивает ежегодный налог на недвижимость.

"Без местного налогового номера невозможно завершить сделку по покупке недвижимости в Португалии. Португалия также предоставляет возможности для иностранцев и украинцев, в том числе. При покупке определенной недвижимости покупатель имеет право на получение "Голден визы". Это право на проживание, которое дает возможность в перспективе через 5 лет получить португальский паспорт", — поясняет представитель компании GLS.

При этом для получения паспорта лицу не нужно постоянно проживать на территории Португалии, в отличие от других видов вида на жительство. Достаточно только присутствовать в стране в течение 14 дней каждые 2 года.

Квартира в Болгарии для украинцев: цены, спрос и условия

Как купить жилье в Болгарии украинцам? В комментарии РБК-Украина менеджер компании Bulgarovo Стефан Валчев говорит, что условия для граждан стран вне ЕС – довольно лояльные. По большому счету при покупке недвижимости у нотариуса нужен только украинский паспорт.

"По происхождению денег нужно написать, откуда и куда идут деньги. Когда проходит оплата, возможно, болгарский банк потребует какое-то доказательство происхождения денег. Также должны быть в наличии копии договора о продаже, копии справки о доходах. Из моей практики, вряд ли болгарский банк можно реально это детально проверять. По большому счету требуется только показать наличие таких документов", — поясняет он.

Фото: Болгария — одна из стран, где купить жилье украинцам совсем несложно (unsplash.com)

Сейчас цены на рынке недвижимость в Болгарии растут, говорит специалист.

"Во время пандемии COVID очень много болгар стали вкладывать свои деньги в недвижимость, и спрос поднялся. Многие начали и покупать недвижимость на курортах страны в качестве второго дома. Иностранцы тоже активные, и покупают в основном "курортную" недвижимость. Много клиентов из Германии, Польши, Чехии, Великобритании. Также из-за войны в Болгарию приехали и много украинцев. Немало из них начали покупать квартиры и дома", — поясняет он ситуацию на рынке.

По словам Стефана Валчева, в больших городах Болгарии цены на городскую недвижимость из-за высокого спроса стали значительно выше.

"Если к примеру 3-4 года назад можно было купить квартиру в новостройке без ремонта по цене до 1 тысячи евро за квадратный метр, то сейчас уже невозможно найти предложения по такой цене. Кроме, наверно, отдельных кварталов. Хотя "курортную" недвижимость в районе города Несебр можно купить и дешевле. Несколько лет назад можно было купить "вторичку" даже с мебелью за 500 евро за метр, то теперь такие же квартиры продают не дешевле 700-800", — приводит менеджер примеры цен на жилье.

Простые правила. Как купить недвижимость в Испании

Условия покупки жилья не очень сложные и в Испании. Квартиру или дом в там могут приобрести граждане любой страны, писало РБК-Украина накануне. Чтобы стать владельцем недвижимости в этой стране, не требуется какого-либо разрешения властей, как и вида на жительство.

Фото: В Испании не нужно отдельного разрешения на покупку недвижимости (unsplash.com)

Подыскать и купить можно как новое жилье, так и варианты на вторичном рынке, включая дома с земельными участками. Владелец недвижимости в Испании может находиться в стране до 90 дней на протяжении 180 дней. Однако, чтобы жить в этой стране дольше, нужно будет уже оформлять вид на жительство. Иностранцам, которые покупают жилье в Испании, советуют пользоваться услугами агентств для удобства с документами, хотя это не обязательно. Регистрирует такую сделку нотариус.

Напомним, мы писали, сколько стоит аренда квартир в больших городах Польши.

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