Разлетаются мгновенно. За сколько можно снять квартиру в крупных городах Польши

Как изменились цены за аренду жилья в Варшаве, Кракове и Гданьске

В Польше во время войны в Украине находится большое число украинцев. По состоянию на конец лета, в польской системе социального обеспечения PESEL зарегистрировано 1,2 миллиона украинских беженцев, из которых около 528 000 (44%) — дети. Женщины составляют еще 44%, а пожилые люди — 8%.

Многие украинцы нашли в Польше жилье бесплатно, но немало кто арендует квартиру по рыночной стоимости. Цены на аренду жилья в Польше продолжают расти. В крупных городах страны, таких как Варшава, Гданьск или Краков, цены увеличились на 20-40%.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, сколько стоят квартиры в аренду в крупных городах Польши и как стоит искать доступные варианты жилья, не упустив приемлемые варианты.

"Студийная революция". Как изменились цены на аренду жилья в Польше

Стоимость аренды жилья в Польше продолжает расти. По данным сайта Bankier.pl, в 2022 году рост цен наблюдается во всех больших городах Польши. Обычно считается, что стоимость аренды самая высокая именно в столице. Однако в этом году в Гданьске средняя стоимость квартир-студий превысила уровень цен в Варшаве. В некоторых городах стоимость аренды выросла даже в два раза. Больше всего подорожали не маленькие квартиры, а жилье с большим количеством квадратных метров.

"В случае с Гданьском можно говорить о "студийной революции". Впервые средняя цена предложения на рынке аренды в этом городе оказалась самой высокой среди всех десяти проанализированных городов. Гданьск немного опередил Варшаву, где для самых маленьких единиц, до 38 кв. м, средняя цена составляла 2551 злотый. В случае помещений площадью от 38 до 60 кв. м наибольший скачок от месяца к месяцу был зафиксирован в Люблине (+10,7%)", — говорится на сайте.

Фото: Цены за аренду квартир и комнат в городе Быдгощ (скриншот с сайта otodom.pl)

По сравнению с июлем 2021 года, больше всего квартиры в аренду подорожали в Кракове (+43,4%). В объявлениях об аренде самых просторных квартир (60–90 кв. м) наибольший рост ценовых ожиданий был в Гданьске (+17,2%) и Люблине (+10,8%). Единственный город, где было цены снизились, — Катовице (-2,9%).

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Средние цены за аренду квартиры площадью до 38 квадратных метров в городах Польши во второй половине 2022 года (без учета коммуналки):

Гданьск – 2 577 злотых/19 880 гривен (на 41,5% дороже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года)

– 2 577 злотых/19 880 гривен (на 41,5% дороже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года) Варшава – 2 551 злотых/19 680 гривен (на 33,5% дороже);

– 2 551 злотых/19 680 гривен (на 33,5% дороже); Вроцлав – 2 371 злотых/18 292 гривен (+41,8% роста);

– 2 371 злотых/18 292 гривен (+41,8% роста); Краков – 2 139 злотых/16 502 гривен (+44,2%);

– 2 139 злотых/16 502 гривен (+44,2%); Люблин – 1 864 злотых/14 380 гривен (+27,1%);

– 1 864 злотых/14 380 гривен (+27,1%); Познань – 1 775 злотых/13 690 гривен (+30,2%);

– 1 775 злотых/13 690 гривен (+30,2%); Лодзь – 1 677 злотых/12 938 гривен (+38,9%);

– 1 677 злотых/12 938 гривен (+38,9%); Катовице – 1 577 злотых/12 166 гривен (+26,1%);

– 1 577 злотых/12 166 гривен (+26,1%); Быдгощ – 1 480 злотых/11 418 гривен (+22,2%).

Фото: Квартиры подорожали во всех крупных городах Польши (unsplash.com)

Средние цены за аренду квартиры площадью 38-60 квадратных метров в городах Польши

Варшава – 3 360 злотых/25 922 (на 27,5% дороже, чем в 2021 году);

– 3 360 злотых/25 922 (на 27,5% дороже, чем в 2021 году); Гданьск – 3 008 злотых/23 206 гривен (+30,0% роста);

– 3 008 злотых/23 206 гривен (+30,0% роста); Вроцлав – 2 945 злотых/22 720 гривен (+37,2%);

– 2 945 злотых/22 720 гривен (+37,2%); Краков – 2 724 злотых/21 015 гривен (+43,4%);

– 2 724 злотых/21 015 гривен (+43,4%); Познань – 2 328 злотых/17 960 гривен (+28,9%);

– 2 328 злотых/17 960 гривен (+28,9%); Люблин – 2 187 злотых/16 872 гривен (+14,3%);

– 2 187 злотых/16 872 гривен (+14,3%); Лодзь – 2 181 злотых/16 826 гривен (+24%);

– 2 181 злотых/16 826 гривен (+24%); Катовице – 2 131 злотых/ (+17,9%);

– 2 131 злотых/ (+17,9%); Быдгощ – 1 808 злотых/13 948 гривен (+18,8%).

"Квартир мало, цены выросли": какая ситуация с жильем в Кракове

В Кракове ситуация с предложениями по аренде жилья - примерно такая же, как и в других больших городах Польши, говорит РБК-Украина Анастасия — киевлянка, которая живет в этом городе уже несколько лет.

"Ситуация такая же как и повсюду – квартир мало, разлетаются сразу, цены выросли. Если искать через знакомых, то можно найти. А так - надо быстро искать и брать. Если появляется недорогой и хороший вариант, то сразу исчезает. Но многое зависит от того, кто как ищет: кто хочет, тот найдет. А кто ожидает, что можно позвонить по трем объявлениям и найти, то это не так", — описывает она ситуацию на рынке жилья.

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По словам девушки, квартиры под сдачу в Кракове в целом есть, но нужно потратить некоторые усилия и время на поиски:

"Нужно поискать и тратить время, быть первым, сразу ехать. Многие смотрят на ситуацию на рынке и поднимают аренду, на 300-700 злотых. Семьям с детьми трудно найти жилье, потому что потом их невозможно выселить, если не платят. С животными тоже не все берут. Однако при аренде подписывают условие "najmu okazjonalnego". Там должно быть условие, когда кто-то поручается за человека. Условно говоря, что людям будет куда пойти. Это делается, чтобы не было ситуации, когда они не платят, а другую квартиру не могут найти и их не выселить", — поясняет Анастасия.

Фото: Стоимость аренды квартир в Кракове (скриншот с сайта okeask.com)

Najem okazjonalny – это вpeмeннaя apeндa. Соглашение призвано обеспечить лyчшyю зaщитy пpaв влaдeльцa oт нeчecтныx apeндaтopoв. Договор пoзвoляeт арендодателям избaвитьcя oт пpoблeмнoгo apeндaтopa (нaпpимep, кoтopый нe плaтит зa пpoживaниe) и нaвязaть eмy oпpeдeлeнныe oбязaтeльcтвa.

Umowę najmu okazjonalnego разработана для тех, кто не занимается арендой квартир в качестве бизнеса – скорее для частных лиц, которые сдают жилье. Тем, кто ищет жилье в Польше в аренду, стоит быть готовым к тому, что арендодатели попросят подписать такое соглашение.

Коммуналка в Польше тоже дорожает

Еще в конце марта власти Варшавы сообщили, что население города за счет прибытий украинцев выросло почти на 20%. На тот момент общее число прибывших в Варшаву беженцев достигло почти 300 000 человек. После этого число украинцев в столице Польши выросло намного больше. Уже по состоянию на лето около 240 000 беженцев проживают в Варшаве и ее окрестностях, заявил мэр города Рафал Тшасковски.

"Через Варшаву переехало около 800 000 украинцев, а на пике кризиса в Варшаве и ее окрестностях проживало 300 000 человек. Сейчас в самой Варшаве проживает около 170 000 украинских беженцев", — сказал он. По словам главы города, украинцы постепенно уезжают в другие места в Польше или возвращаются в свою страну.

В крупных городах Польши заявляют о подорожании коммунальных услуг. Главная причина - рост цен на энергоресурсы. По словам Анастасии, цены за коммуналку выросли значительно. Также стали мене доступными кредиты. В среднем – в два раза. К примеру, те, кто ранее выплачивали кредит за жилье, и ежемесячная сумма составляла 500 евро, сейчас платят 1000.

Фото: Примеры предложений по двухкомнатным квартирам в столице Польши (скриншот с сайта okeask.com)

"Конечно что и цены на аренду выросли. Но это касается не только беженцев. Эта ситуация усугубилась также и раньше (до массового переезда в Польшу украинцев, которые спасаются от войны - ред.). Но, конечно, когда приехало еще треть населения города, то это повлияло на рынок", — отмечает она.

Где искать квартиры в аренду в Польше самостоятельно

Тем, кто хочет найти жилье в Польше в аренду самостоятельно, помогут локальные сайты. Там можно напрямую написать арендодателю и задать все интересующие вас вопросы. Искать квартиры и дома в аренду можно на таких сайтах:

Если вы ищете жилье в Польше и при этом находитесь в Украине или в другом польском воеводстве, это усложняет задачу в поиске квартир. Так как приемлемые варианты могут быстро забрать, стоит находиться непосредственно на месте, чтобы оперативно отреагировать на приемлемое предложение. Если же вы находитесь далеко, есть риск забронировать сомнительный вариант жилья.

"Именно поэтому стоит приехать на несколько дней в город, где вы планируете поселиться. Почему на несколько дней? Потому что никогда не известно, подойдет ли выбранная квартира. Ведь при обзоре может оказаться, что фото и описания арендодателя далеки от реальности. Соответственно нужно иметь несколько вариантов и выбирать оптимальный только после того, как осмотрите квартиру и встретитесь с собственниками жилья", — советуют украинцам на сайтах поиска жилья в Польше.

Напомним, в Польше отказались взимать налоги с определенной категории украинских беженцев.

Также в Германии приостановят прием беженцев в большинстве регионов.