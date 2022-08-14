Россияне в изгнании. Куда едут туристы из РФ вместо стран Европы

Все больше стран ЕС запрещают выдавать визы туристам из РФ и называют такой туризм неуместным

Война России против Украине кардинально повлияла на то, как европейские государства-члены ЕС принимают российских граждан. Особенно изменилось отношение к таким туристам в странах, граничащих с Россией и Беларусью.

В некоторых странах ЕС уже отменили туристические визы для россиян, а в других думают над таким решением. Тем временем россияне устремились на отдых в страны Азии и на Ближний Восток.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Brussels Times.

"Это граждане страны, которая ведет геноцидную войну в Украине"

Правительство Эстонии приняло решение запретить въезд в страну гражданам РФ с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией. Кроме того, Эстония отменит запрет на въезд в ЕС российских граждан с видом на жительство, выданным российскими властями.

"Эта санкция означает, что визы останутся действительными, но к обладателям виз будут применены санкции за въезд в Эстонию. Им не будет разрешен въезд в Эстонию", — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Ранее он заявил следующее:

"Это граждане государства, которое ведет геноцидную войну, и в данном случае Эстония считает, что санкции должны затронуть все российское общество. Я призываю ЕС применить эти ограничения. Может быть, сам гражданин не участвует в решениях и военных действиях и не согласен с режимом Путина, но ясно, что он гражданин страны, которая ведет геноцидную войну в Украине", — добавил глава МИД страны.

Российский туризм в Финляндии "невыносим"

Финляндия — единственная страна в ЕС, граничащая с Россией и до сих пор выдает туристические визы гражданам России. Но среди многих финнов российский туризм сейчас вызывает споры.

Фото: В Финляндии критикуют туризм из РФ и призывают ЕС перестать выдавать туристические визы россиянам (unsplash.com)

Финны скептически относятся к российскому туризму, но ослабление ограничений из-за COVID увеличило число приезжающих россиян: в июле Финляндию посетили 185 000 российских туристов, а в июне их было 125 000. Но их присутствие раскритиковал финский политик из партии "Национальная коалиция Финляндии".

"В Украине убивают мирных жителей, женщин и детей, а граждане России тем временем находятся в отпуске в ЕС. Я считаю это невыносимой ситуацией", — сказал Юкка Копра.

А по мнению премьер-министра Финляндии, обсуждение должно быть продолжено в Европейском Совете: "Я полагаю, что на следующих заседаниях Совета Европы этот вопрос поднимется еще более остро. Моя личная позиция заключается в том, что туризм должен быть ограничен", — сказала глава правительства Санна Марин.

Пока же страна планирует принять меры сама, усложнив получение туристических виз, оставив семейные, учебные и рабочие визы.

В Бельгии перестали рассматривать заявки на короткие визы для россиян

Бельгия по-прежнему выдает визы российским гражданам, но обработка заявлений теперь занимает значительно больше времени, чем до войны в Украине. В Бельгии заявили, что время ожидания связано с нехваткой персонала, так как персонал был сокращен на две трети (российские власти выгнали бельгийских дипломатов из посольства Бельгии в Москве в апреле прошлого года - ред.).

Фото: В Бельгию россияне могут ехать в основном только для учебы, исследований и работы (unsplash.com)

С 1 июля посольство Бельгии в РФ больше не рассматривает заявления на получение визы на срок менее 90 дней. Заявки на получение профессиональных виз, студентов, исследователей, для воссоединения семей тем временем рассматриваются.

Россияне по-прежнему могут ходатайствовать о предоставлении убежища в Бельгии, и число россиян, которые просят о статусе беженца, выросло. В 2022 году за первые семь месяцев года за убежищем обратились 329 россиян, а в 2021 году – 306 граждан России.

Русские в изгнании выбирают Среднюю Азию и Ближний Восток

После того как ЕС закрыл воздушное пространство для гражданских рейсов из РФ, Финляндия стала одной из последних транзитных стран для россиян, которые хотят и могут приезжать в пункты назначения внутри ЕС. Но страны Европейского союза – не самый популярный выбор россиян, которые сегодня хотят куда-то поехать.

Фото: Отдыхать в Турцию тем временем едет множество россиян (unsplash.com)

По данным издания, состоятельные россияне едут в ОАЭ, а в Турции и так живут тысячи людей из страны-агрессора. Прямые рейсы по-прежнему соединяют две страны. В мае выяснилось, что россияне являются главными иностранными клиентами, приобретающими турецкую недвижимость.

Сейчас в РФ летает около 30 авиакомпаний. Перевозчиком с наибольшим количеством рейсов оказалась флагманская турецкая авиакомпания Turkish Airlines. В июне авиакомпания выполнила в общей сложности почти 1400 рейсов в РФ, предложив россиянам более четверти миллиона билетов.

Также многие россияне едут в "дружественные" страны, для въезда в которые им не нужны визы.

"Таким образом, они избегают санкций и могут развивать свой бизнес без антагонистических отношений с принимающей страной", — считает Николя Госсет, исследователь России и Евразии из Бельгийского Королевского института обороны.

Напомним, мы писали, запретят ли все страны ЕС туризм из России.

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