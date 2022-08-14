Росіяни у вигнанні. Куди їдуть туристи з РФ замість країн Європи

Все більше країн ЄС забороняють видавати візи туристам з РФ і називають такий туризм недоречним

Війна Росії проти України кардинально вплинула на те, як європейські держави-члени ЄС приймають російських громадян. Особливо змінилося ставлення до таких туристів в країнах, що межують з Росією і Білоруссю.

У деяких країнах ЄС вже скасували туристичні візи для росіян, а в інших думають над таким рішенням. Тим часом росіяни кинулися на відпочинок в країни Азії та на Близький Схід.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Brussels Times.

"Це громадяни країни, яка веде геноцидну війну в Україні"

Уряд Естонії прийняв рішення заборонити в'їзд в країну громадянам РФ з діючими шенгенськими візами, виданими Естонією. Крім того, Естонія скасує заборону на в'їзд в ЄС російських громадян з посвідкою на проживання, виданою російською владою.

"Ця санкція означає, що візи залишаться дійсними, але до власників віз будуть застосовані санкції за в'їзд до Естонії. Їм не буде дозволено в'їзд до Естонії", — заявив Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Раніше він заявив наступне:

"Це громадяни держави, яка веде геноцидну війну, і в цьому випадку Естонія вважає, що санкції повинні торкнутися все російське суспільство. Я закликаю ЄС застосувати ці обмеження. Може бути, сам громадянин не бере участі в рішеннях і військових діях і не згоден з режимом Путіна, але ясно, що він громадянин країни, яка веде геноцидну війну в Україні", — додав глава МЗС країни.

Російський туризм у Фінляндії "нестерпний"

Фінляндія — єдина країна в ЄС, що межує з Росією і досі видає туристичні візи громадянам Росії. Але серед багатьох фінів російський туризм зараз викликає суперечки.

Фото: У Фінляндії критикують туризм з РФ і закликають ЄС перестати видавати туристичні візи росіянам (unsplash.com)

Фіни скептично ставляться до російського туризму, але ослаблення обмежень через COVID збільшило число приїжджаючих росіян: у липні Фінляндію відвідали 185 000 російських туристів, а в червні їх було 125 000. Але їх присутність розкритикував фінський політик з партії "Національна коаліція Фінляндії".

"В Україні вбивають мирних жителів, жінок і дітей, а громадяни Росії тим часом перебувають у відпустці в ЄС. Я вважаю це нестерпною ситуацією", - сказав Юкка Копра.

А на думку прем'єра Фінляндії, обговорення має бути продовжено в Європейській Раді: "Я вважаю, що на наступних засіданнях Ради Європи це питання підніметься ще більш гостро. Моя особиста позиція полягає в тому, що туризм повинен бути обмежений", - сказала глава уряду Санна Марін.

Поки ж країна планує вжити заходів сама, ускладнивши отримання туристичних віз, залишивши сімейні, навчальні та робочі візи.

У Бельгії перестали розглядати заявки на короткі візи для росіян

Бельгія як і раніше видає візи російським громадянам, але обробка заяв тепер займає значно більше часу, ніж до війни в Україні. У Бельгії заявили, що час очікування пов'язаний з нестачею персоналу, оскільки персонал був скорочений на дві третини (російська влада вигнала бельгійських дипломатів з посольства Бельгії в Москві у квітні минулого року - ред.).

Фото: До Бельгії росіяни можуть їхати в основному тільки для навчання, досліджень і роботи (unsplash.com)

З 1 липня посольство Бельгії у РФ більше не розглядає заяви на отримання візи на термін менш як 90 днів. Заявки на отримання професійних віз, студентів, дослідників, для возз'єднання сімей тим часом розглядаються.

Росіяни як і раніше можуть клопотати про надання притулку в Бельгії, і кількість росіян, які просять про статус біженця, зросла. У 2022 році за перші сім місяців року за притулком звернулися 329 росіян, а у 2021 році – 306 громадян Росії.

Росіяни у вигнанні вибирають Середню Азію і Близький Схід

Після того як ЄС закрив повітряний простір для цивільних рейсів з РФ, Фінляндія стала однією з останніх транзитних країн для росіян, які хочуть і можуть приїжджати в пункти призначення всередині ЄС. Але країни Європейського Союзу – не найпопулярніший вибір росіян, які сьогодні хочуть кудись поїхати.

Фото: Відпочивати в Туреччину тим часом їде безліч росіян (unsplash.com)

За даними видання, заможні росіяни їдуть в ОАЕ, а в Туреччині й так живуть тисячі людей з країни-агресора. Прямі рейси як і раніше з'єднують дві країни. У травні з'ясувалося, що росіяни є головними іноземними клієнтами, які купують турецьку нерухомість.

Зараз до РФ літає близько 30 авіакомпаній. Перевізником з найбільшою кількістю рейсів виявилася флагманська турецька авіакомпанія Turkish Airlines. У червні авіакомпанія виконала в цілому майже 1400 рейсів до РФ, запропонувавши росіянам більше чверті мільйона квитків.

Також багато росіян їдуть до "дружніх" країн, для в'їзду в які їм не потрібні візи.

"Таким чином, вони уникають санкцій і можуть розвивати свій бізнес без антагоністичних відносин з приймаючою країною", — вважає Ніколя Госсет, дослідник Росії та Євразії з бельгійського Королівського інституту оборони.

Нагадаємо, ми писали, чи заборонять всі країни ЄС туризм з Росії.

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