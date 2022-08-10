Туристам из РФ могут закрыть въезд в ЕС. Кто поддержал запрет на выдачу виз

Инициатива исходит от балтийских стран - соседей РФ

В ЕС могут прекратить пускать туристов из России. С призывом прекратить выдачу таких виз гражданам РФ выступают главы правительств европейских стран.

Отмечается, что неправильно разрешать россиянам путешествовать по странам ЕС в то время, как их страна ведет жестокую захватническую войну в Европе.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие страны в последнее время перестали выдавать визы россиянам.

"Пора прекратить туризм из России"

На днях два премьер-министра балтийских государств призвали сообщество остановить туризм из России. Через их границы россияне с шенгенскими визами массово едут на отдых в другие страны Европы.

9 августа такое заявление опубликовала в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Авиапутешествия с Россией сейчас закрыты. Это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, груз несут соседи России - Финляндия, Эстония и Латвия. Пора прекращать туризм из России уже сейчас", - написала глава правительства.

Фото: Вокзал в Хельсинки, Финляндия (unsplash.com/don-fontijn)

Накануне такую же позицию высказала премьер-министр Финляндии Санна Марин. Об этом писало издание Yle.

Она надеется, что страны ЕС вместе решат этот вопрос, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения.

"Неправильно, что в то время, когда Россия ведет агрессивную, жестокую захватническую войну в Европе, русские могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами", - отметила Санна Марин.

Граница России открылась для туристов в июле после окончания карантина.

Хотя передвижение россиян обсуждалось на саммитах ЕС с весны, но из-за коронавирусных ограничений поездки туристов из РФ не были такими массовыми.

В конце июля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что ведомство собирается подготовить предложения для ЕС в течение ближайших недель.

По мнению премьера Финляндии, обсуждение должно быть продолжено в Европейском Совете.

"Я полагаю, что на следующих заседаниях Совета Европы этот вопрос поднимется еще более остро. Моя личная позиция заключается в том, что туризм должен быть ограничен", - сказала глава правительства.

Пока же Финляндия планирует принять меры сама, усложнив получение туристических виз, оставив семейные, учебные и рабочие визы.

Фото: Туристы в Ницце во Франции (unsplash.com/paul-rysz)

Какие страны начали отменять выдачу виз россиянам

Болгария - после появления информации об остановке выдачи виз туристам и владельцам недвижимости из РФ на неопределенный срок с 5 августа, МИД страны уточнило: прием документов не прекращен, а затягивается из-за сокращения технического персонала. Приоритет отдается чрезвычайным и гуманитарным случаям.

В группах Facebook о жизни в Болгарии нововведение обсуждают так: теперь в эту страну не смогут поехать даже те, кто имеет здесь свое жилье. Налоги и платежи владельцам недвижимости все равно нужно платить ежегодно. Поскольку перевести деньги через банк не получится, многие бросились продавать жилье за бесценок.

Фото: Отдых в Болгарии (unsplash.com/neven-myst)

Латвия – приостановила прием документов на выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Исключение – поездка на похорон близкого родственника. Об этом посольство Латвии в России объявило в Twitter 4 августа.

В некоторых европейских странах туристические визы для россиян "не действуют", для поездки нужна веская причина:

Эстония – похорон;

Дания – официальные визиты;

Нидерланды – гуманитарные причины;

Чехия – для членов семьи граждан ЕС;

Бельгия – учеба, исследования, работа;

Словакия – чрезвычайная необходимость и работа.

Норвегия хоть и не отменяла выдачу туристических виз, но сроки рассмотрения заявлений увеличила до 45 дней.

Напомним, мы писали, как война в Украине повлияла на туризм в соседних странах.