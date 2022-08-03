Россиянам тут не место. Как Франция нашла замену туристам из РФ

До полномасштабного вторжения России в Украину туристы из РФ занимали большую долю туристического рынка — множество россиян можно было встретить практически в любой стране мира, ориентированной на туризм.

После 24 февраля многие страны и частные компании ввели санкции в отношении страны-оккупанта. Одни страны, которые привыкли к налаженным потокам туристов из России, стали заявлять о редком падении доходов. Другие же быстро переориентировались на новые рынки, а туристов из России заменили гости из других стран.

Например, оказалось, что от отсутствия россиян в разгар лета совсем не страдает Франция. На местных курортах и в экскурсионных турах туристов из России заменили американцы и гости из других стран.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN TRAVEL рассказывает, что происходит с туризмом Франции в разгар сезона и как американцы спасли летний туризм в этой стране.

В Париже ожидают рекордное число туристов из США

Лето в Париже — в самом разгаре, и площадь у входа в Лувр занята торговцами, продающими воду и сувениры с Эйфелевой башней. Американский турист Крис Уокли впервые приехал во Францию и прогуливается со своей девушкой у стеклянной пирамиды художественного музея.

"Париж определенно оправдал свою репутацию. Еда отличная, все очень гостеприимны. Чувствую, что все возвращается на круги своя, — говорит он изданию. Для Уокли поездка во Францию ​​стала символом возвращения к нормальной жизни после двух лет ограничений, вызванных пандемией.

Фото: В Париже из-за санкций против РФ явно не чувствуют недостатка туристов (unsplash.com)

Ожидается, что Париж летом посетят десятки тысяч американцев. Возвращение туристов уже стал символом того, что туризм снова возрождается. Однако все изменило вторжение России в Украину. Во Францию из года в год ездили отдыхать состоятельные туристы из России, но теперь многие из них под санкциями. Также россиянам теперь непросто получить визу во Францию, да и небо страны для гражданских самолетов из РФ закрыто.

Несмотря на это, городские власти Парижа настроены оптимистично. Там заявляют, что этим летом Северная Америка внесет наибольший вклад в парижский туристический рынок, а уровень бронирований почти вернется к уровню до пандемии 2019 года.

"Американцы делают свою работу. Это означает, что они массово возвращаются и тратят много денег ", — говорит заместитель мэра Парижа по вопросам туризмаФредерик Окар.

Американцы тратят больше, чем туристы из всех других стран

Даже за пределами Парижа, от севера до юга страны, сотрудники сферы туризма чиновники транслируют один и тот же меседж: "Американцы вернулись!". Таким был и заголовок на первой полосе известной газеты Французской Ривьеры Nice Matin. "Они тратят много средств после двух лет ограничений", — сообщалось в ней.

Фото: Ницца на юге страны тоже не страдает от нехватки туристов (unsplash.com)

Согласно отчету компании GfK, американские туристы, в основном приезжающие группами, тратят во Франции в среднем по 402 доллара в день. Бюджет 10-дневного визита составляет рекордные 7 687 долларов: это намного больше, чем оставляют в стране другие иностранцы.

"Неожиданный поворот". Россиян на Ривьере заменили другие гости

Американцы особенно важны в этом году для юга Франции, куда туристы едут отдыхать на Средиземное море. До того здесь годами ориентировались на состоятельных отдыхающих из России.

Ранее прогнозировали, что из-за вторжения России в Украину французский регион Приморские Альпы потеряет 50,4 млн долларов доходов от туризма в 2022 году. Сюда приезжало множество россиян. Особенно — в город Сен-Жан-Кап-Ферра. В этом же регионе находятся знаменитые Ницца и Канны.

Но никакие негативные прогнозы не оправдались, говорят в местной торговой палате. Там заявили, что "летний сезон выглядит неплохо". Неожиданный поворот в туризме подтвердили местные чиновники и владельцы отелей на популярной Французской Ривьере.

"Это правда, что русских точно стало меньше. Но их заменили все остальные", — говорит мэр Сен-Жан-Кап-Ферра Жан-Франсуа Дитрих.

По данным Министерства финансов Франции, в этом маленьком городке с населением менее 1500 человек шесть из 61 объектов собственности россиян заморожены французским правительством.

Фото: На морском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра россиян заменили американцы (wikimedia.org)

"Мы думали, что русской клиентуры повлияет на отель. Но этого не произошло", — сказал Бруно Меркадаль, менеджер пятизвездочного отеля в Сен-Жан-Кап-Ферра.

До пандемии российские туристы составляли от 20% до 25% клиентов отеля в летние месяцы, но в этом году их не стало из-за санкций. Вскоре после вторжения России в Украину российским гостям в отеле приходилось платить наличными: их кредитные карты за рубежом стали буквально бесполезными.

Туристы соскучились по поездкам после COVID-ограничений

Теперь в отель, где ожидали падение доходов, массово стекаются американцы. Обычно посетители из США составляют примерно такую ​​же долю клиенто, как и россияне до пандемии. Но в этом году только за июнь доля туристов из США подскочила до 42%. "Это просто невероятно", — говорит Бруно Меркадаль.

Вторжение России в Украину также повлияло и на обменные курсы, снизив стоимость евро по отношению к доллару до самого низкого уровня с 2002 года, пишет CNN. А это означает, что поездки в Европу для американцев стали намного дешевле.

"То, что происходит в этом году, это реванш", — сказал отельер, имея в виду явление, когда люди тратят деньги на большие поездки, чтобы компенсировать ограничения последних двух лет из-за COVID.

"Это приятный сюрприз, который в значительной степени компенсирует отсутствие российских клиентов", — добавляет он.

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