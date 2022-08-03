Росіянам тут не місце. Як Франція знайшла заміну туристам з РФ

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну туристи з РФ займали велику частку туристичного ринку - безліч росіян можна було зустріти практично в будь-якій країні світу, орієнтованій на туризм.

Після 24 лютого багато країн і приватні компанії ввели санкції щодо країни-окупанта. Одні країни, які звикли до налагоджених потоків туристів з Росії, стали заявляти про рідкісне падіння доходів. Інші ж швидко переорієнтувалися на нові ринки, а туристів з Росії замінили гості з інших країн.

Наприклад, виявилося, що від відсутності росіян в розпал літа зовсім не страждає Франція. На місцевих курортах і в екскурсійних турах туристів з Росії замінили американці й гості з інших країн.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN TRAVEL розповідає, що відбувається з туризмом Франції в розпал сезону і як американці врятували літній туризм в цій країні.

У Парижі очікують рекордну кількість туристів із США

Літо в Парижі — у самому розпалі, і площа біля входу в Лувр зайнята торговцями, які продають воду і сувеніри з Ейфелевою вежею. Американський турист Кріс Уоклі вперше приїхав до Франції і прогулюється зі своєю дівчиною біля скляної піраміди художнього музею.

"Париж безумовно виправдав свою репутацію. Їжа відмінна, всі дуже гостинні. Відчуваю, що все повертається ", — говорить він виданню. Для Уоклі поїздка до Франції стала символом повернення до нормального життя після двох років обмежень, викликаних пандемією.

Фото: У Парижі через санкцій проти РФ явно не відчувають нестачі туристів (unsplash.com)

Очікується, що Париж влітку відвідають десятки тисяч американців. Повернення туристів вже стало символом того, що туризм знову відроджується. Однак все змінило вторгнення Росії в Україну. До Франції з року в рік їздили відпочивати заможні туристи з Росії, але тепер багато хто з них під санкціями. Також росіянам тепер непросто отримати візу до Франції, та й небо країни для цивільних літаків з РФ закрите.

Попри це, міська влада Парижа налаштована оптимістично. Там заявляють, що цього літа Північна Америка зробить найбільший внесок у паризький туристичний ринок, а рівень бронювань майже повернеться до рівня до пандемії 2019 року.

"Американці роблять свою роботу. Це означає, що вони масово повертаються і витрачають багато грошей ", — говорить заступник мера Парижа з питань туризму Фредерік Окар.

Американці витрачають більше, ніж туристи з усіх інших країн

Навіть за межами Парижа, від півночі до півдня країни, співробітники сфери туризму чиновники транслюють один і той самий меседж: "Американці повернулися!". Таким був і заголовок на першій шпальті відомої газети французької Рив'єри Nice Matin. "Вони витрачають багато коштів після двох років обмежень", — повідомлялося в ній.

Фото: Ніцца на півдні країни теж не страждає від нестачі туристів (unsplash.com)

Згідно зі звітом компанії GfK, американські туристи, які в основному приїжджають групами, витрачають у Франції в середньому по 402 долари на день. Бюджет 10-денного візиту складає рекордні 7 687 доларів: це набагато більше, ніж залишають в країні інші іноземці.

"Несподіваний поворот". Росіян на Рив'єрі замінили інші гості

Американці особливо важливі в цьому році для півдня Франції, куди туристи їдуть відпочивати на Середземне море. До того тут роками орієнтувалися на заможних відпочиваючих з Росії.

Раніше прогнозували, що через вторгнення Росії в Україну французький регіон Приморські Альпи втратить 50,4 млн доларів доходів від туризму у 2022 році. Сюди приїжджало безліч росіян. Особливо — у місто Сен-Жан-Кап-Ферра. У цьому ж регіоні знаходяться знамениті Ніцца та Канни.

Але ніякі негативні прогнози не виправдалися, кажуть у місцевій торговій палаті. Там заявили, що"літній сезон виглядає непогано". Несподіваний поворот в туризмі підтвердили місцеві чиновники й власники готелів на популярній Французькій Рив'єрі.

"Це правда, що росіян точно стало менше. Але їх замінили всі інші", — говорить Мер Сен-Жан-Кап-Ферра Жан-Франсуа Дітріх.

За даними Міністерства фінансів Франції, в цьому маленькому містечку з населенням менш як 1500 осіб шість з 61 об'єктів власності росіян заморожені французьким урядом.

Фото: На морському курорті Сен-Жан-Кап-Ферра росіян замінили американці (wikimedia.org)

"Ми думали, що це вплине на готель. Але цього не сталося", — сказав Бруно Меркадаль, менеджер п'ятизіркового готелю в Сен-Жан-Кап-Ферра.

До пандемії російські туристи становили від 20% до 25% клієнтів готелю в літні місяці, але в цьому році їх не стало через санкції. Незабаром після вторгнення Росії в Україну російським гостям в готелі доводилося платити готівкою: їх кредитні картки за кордоном стали буквально непотрібними.

Туристи скучили за поїздками після COVID-обмежень

Тепер в готель, де очікували падіння доходів, масово стікаються американці. Зазвичай відвідувачі зі США складають приблизно таку ж частку клієнтів, як і росіяни до пандемії. Але в цьому році тільки за червень частка туристів зі США підскочила до 42%. "Це просто неймовірно", — говорить Бруно Меркадаль.

Вторгнення Росії в Україну також вплинуло і на обмінні курси, знизивши вартість євро стосовно долара до найнижчого рівня з 2002 року, пише CNN. А це означає, що поїздки в Європу для американців стали набагато дешевше.

"Те, що відбувається в цьому році, — це реванш",— сказав готельєр, маючи на увазі явище, коли люди витрачають гроші на великі поїздки, щоб компенсувати обмеження останніх двох років через COVID.

"Це приємний сюрприз, який значною мірою компенсує відсутність російських клієнтів", — додає він.

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