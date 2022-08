Без россиян. Как отдохнуть за рубежом и не встретить туристов из РФ

Стоит выбирать "нераскрученные" места, где отдыхают местные жители

Отдых без россиян – популярный запрос украинцев, которым этим летом удается съездить в отпуск на зарубежные курорты.

Между тем специалист по подбору туров и совладелец турагентства Марина Казакова говорит, что вероятность встретить россиян за рубежом будет едва ли не везде. Даже несмотря на санкции, граждане РФ едут в закрытые для авиасообщения страны на автобусах или попадают туда с паспортами других государств.

Специально для TRAVEL РБК-Украина специалист поделилась советами а также списком направлений и отелей, где шансы встретить туристов из России – минимальные.

"Туристы из России любят all inclusive и топовые места, которые у всех на слуху"

Нужно понимать, что вероятность встретить русских за рубежом будет везде – на курортах от них избавиться крайне сложно, обращает внимание Марина Казакова. Однако если учитывать некоторые моменты, шанс встретить туристов из этой страны можно свести к минимуму.

Туристы из России преимущественно отдыхают в отелях с питанием all inclusive (all) или ultra all inclusive (ual). И чтобы обязательно была первая линия у моря. А вот на малоизвестном курорте в любой стране россиян будет минимум, говорит она.

Выбирайте те локации, о которых вы могли и никогда не слышать

Фото: Туристы из России любят раскрученные курорты и формат "все включено" (booking.com)

"Русские по своей натуре любят все раскрученное типа курортов Анталия, Мармарис, Аланья. То, что постоянно у всех на слуху: Ницца, Канны во Франции, Салоу в Испании. На любых широко известных и раскрученных курортах 100% будут русские. Поэтому я рекомендую выбирать для себя какие-то новые города, села, и их бронировать. Грубо говоря, выбирать те локации, о которых вы могли и никогда не слышать. Как правило, там как раз отдыхают местные", — отмечает специалист по туризму.

К примеру, во Франции расположен Куршевель, один из самых престижных в мире горнолыжных курортов во французских Альпах, в центре Тарантезской долины.

"Считается, что "там должен побывать каждый уважающий себя русский". Однако сравнительно недалеко от Куршевеля есть поселок Шамони, где не будет русских, зато будут французы, британцы, вся арестократия", — обращает она внимание на курорт, куда ездит мало россиян.

Шамони-Мон-Блан (до 1921 года назывался Шамони) — поселок и муниципалитет во Франции, в регионе Овернь-Рона-Альпы. Был местом проведения первых зимних олимпийских игр в 1924 году. На территории коммуны находится самая высокая точка Альпов и Европы и третье по посещаемости природное место мира - гора Монблан.

Фото: Пейзажи и архитектура в Шамони-Мон-Блан (wikimedia.org)

Точно так же — во всех курортах мира: желательно ездить туда, где отдыхают местные.

"В такие страны как Франция, Германия и другие страны ЕС россиянам нужно получить шенген-визу. Этот процесс достаточно непростой, требующий времени, нужно показывать много документов. Да и сейчас им не так легко выдают визы, как раньше. Им сложно получить визу во Францию, Италию, Испанию. Соответственно, есть вероятность, что россиян там будет меньше. Они скорее поедут в Болгарию с упрощенным режимом, в Черногорию или в Турцию, куда они могут летать совершенно без виз", — добавляет собеседница.

Фото: Поезд во Французских Альпах возле поселка Шамони (unsplash.com)

Регионы и отели Турции, где не встретить россиян

В Турции есть регионы, куда русские массово не ездят. Это Сиде или регион Бодрума, поясняет Марина Казакова. По ее словам, здесь важно бронировать отели не на первой линии моря, а подальше. Например, местные турки отдыхают в регионе Бодрума. Там вы встретите мало русских.

Специалист перечисляет список отелей Турции с минимальным количеством русских:

TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye

Paloma Grida Boyalik Beach Hotel 5*

Savk 4*

Royal Dragon 5*

Han Boutique Hotel Side

Crown Palace Side

Crown Sunshine

TT Hotels Pegasos World 5*

TT Hotels Pegasos Royal 5*

TT Hotels Pegasos Club 5*

TT Hotels Pegasos Resort 5*

Отели TUI, кроме TUI Fun&Sun

Они у себя дома – русские, а на курорт приезжают с другим паспортом

"Это список отелей, в которым по их правилам запрещено принимать русских. То есть по сути российские операторы не могут там оставить свои брони. Но не нужно забывать, что у русских на официальном уровне разрешено двойное гражданство. Они у себя дома – русские, а на курорт приезжают с другим паспортом. От этого, к сожалению, никак не уберечься. Они могут жить в отелях, в которых есть запрет на размещение граждан из РФ – с паспортом другого государства", — обращает внимание специалист.

Из других направлений, где россиян тоже гораздо меньше:

Албания; Хорватия; Португалия.

Фото: Олюдениз – курортный поселок на эгейском побережье, где гораздо меньше туристов из РФ, чем в других регионах Турции. Чтобы снизить шансы на встречу с россиянами, здесь стоит селиться в отелях с форматом "завтраки" (wikimedia.org)

Совет 1: Если не хотите встретить русских, выбирайте для летнего отдыха непопулярные курорты, не заказывайте формат "все включено".

"Вместо этого стоит поискать отели, которые работают в формате "только завтраки". Такие есть в курортном поселке Олюдениз. Отел стоит выбирать на второй-третьей линии от моря, чтобы прогуляться. Это повысить шансы на то, что вы их не встретите на отдыхе. Но в целом таких курортов, где их нет совсем, очень мало", — констатирует Марина Казакова.

Совет 2. Выбирайте крупные отели с большим номерным фондом, где заполняемость – около 3 тысяч человек и где ориентируются на туристов из западной Европы.

"Есть отели, в которых процент русских среди отдыхающих ниже. Из нескольких тысяч номеров там может быть, скажем, четыре русских семьи. То есть, возможно, вы с этой семьей русских в большом отеле даже не встретитесь", — поясняет она.

В каких отелях — много туристов из РФ

Обратите внимание. В 2021 году крупный туроператор "TUI Россия" открыл собственную управляющую компанию Fun&Sun Hotels под руководством Волкана Шимшека в Турции. Сеть будет управлять тремя отелями в Анталии, писало РБК-Украина. Туроператор TUI принадлежит российскому олигарху Алексею Мордашову, активы которого подпадают под санкции в Европе.

К слову, этим летом Служба безопасности Украины арестовала корпоративные права TUI в Украине, которое было одним из крупнейших туристических агентств в стране. Конечным бенефициаром турагентства был тот же российский миллиардер Алексей Мордашов.

Фото: Выбор отеля не на первой линии повысит шансы на то, что вы не встретите россиян на таком отдыхе (booking.com)

Сегодня сети Fun&Sun Hotels, где может отдыхать много русских, принадлежат такие отели в Турции:

Fun&Sun Life Side;

Fun&Sun Life Belek;

Smart Club Prestige в Алании.

Также много российских туристов отдыхает в Болгарии. Местные власти недавно заявили: количество отдыхающих там граждан РФ этим летом даже больше, чем в предыдущий сезон. И это – несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с двумя странами из-за санкций против России. В Болгарию россияне добираются, например, автобусами из Турции.

"В Болгарии действительно будет много русских. Но исключение — отель Berlin golden beach", — обращает внимание Марина Казакова.

