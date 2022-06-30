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СБУ арестовала корпоративные права турагентства TUI, связанного с российским бизнесменом

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Четверг 30 июня 2022 14:31
СБУ арестовала корпоративные права турагентства TUI, связанного с российским бизнесменом Фото: СБУ арестовала корпоративные права турагентства, связанного с российским бизнесменом (ssu.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский, Сергей Пышкин

СБУ арестовало корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств, которое было связано с российским миллиардером.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Согласно данным источников издания "РБК-Украина", речь идет о туристическом агентстве TUI. Конечным бенефициаром турагентства был российским миллиардер Алексей Мордашов, которого ещё называют "железным мальчиком". Также он является приближенным к верхушке России.

"Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и имеет контрольные пакеты акций нескольких предприятий", - пишет пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ арестовала корпоративные права турагентства, связанного с российским бизнесменом (ssu.gov.ua)

Отмечается, что еще в 2016 году миллиардер получил от главы Кремля Владимира Путина знак отличия "За благодеяние".

Согласно решению суда, на туристический бизнес был наложен арест. В частности, это касается:

  • корпоративных прав в виде 100% уставного капитала в размере более 31,5 млн гривен;
  • средства в размере более 3 млн гривен и 106 тысячи долларов США, которые находились на банковских счетах.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила пятерых коллаборантов, которые помогают врагу на временно оккупированных территориях. Среди них есть депутат "ОПЗЖ".

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