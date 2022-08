Без росіян. Як відпочити за кордоном та не зустріти туристів з РФ

Варто вибирати "нерозкручені" місця, де відпочивають місцеві жителі

Відпочинок без росіян – популярний запит українців, яким цього літа вдається з'їздити у відпустку на закордонні курорти.

Тим часом фахівець з підбору турів і співвласник турагентства Марина Казакова каже, що ймовірність зустріти росіян за кордоном буде чи не скрізь. Навіть попри санкції, громадяни РФ їдуть в закриті для авіасполучення країни на автобусах або потрапляють туди з паспортам інших держав.

Спеціально для TRAVEL РБК-Україна фахівець поділилася порадами а також списком напрямків і готелів, де шанси зустріти туристів з Росії – мінімальні.

"Туристи з Росії люблять all inclusive і топові місця, які у всіх на слуху"

Потрібно розуміти, що ймовірність зустріти росіян за кордоном буде скрізь – на курортах позбутися їх вкрай складно, звертає увагу Марина Казакова. Однак якщо враховувати деякі моменти, шанс зустріти туристів з цієї країни можна звести до мінімуму.

Туристи з Росії переважно відпочивають в готелях з харчуванням all inclusive (all) або ultra all inclusive (ual). І щоб обов'язково була перша лінія біля моря. А ось на маловідомому курорті у будь-якій країні росіян буде мінімум, каже вона.

Обирайте ті локації, про які ви могли ніколи й не чути

Фото: Туристи з Росії люблять розкручені курорти і формат "все включено" (booking.com)

"Росіяни по своїй натурі люблять все розкручене типу курортів Анталія, Мармарис, Аланья. Те, що постійно у всіх на слуху: Ніцца, Канни у Франції, Салоу в Іспанії. На будь-яких широко відомих і розкручених курортах 100% будуть росіяни. Тому я рекомендую вибирати для себе якісь нові міста, села, і їх бронювати. Грубо кажучи, вибирати ті локації, про які ви могли і ніколи не чути. Як правило, там якраз відпочивають місцеві", — зазначає фахівець з туризму.

Наприклад, у Франції розташований Куршевель, один з найпрестижніших у світі гірськолижних курортів у французьких Альпах, в центрі Тарантезької долини.

"Вважається, що "там повинен побувати кожен поважаючий себе росіянин". Однак порівняно недалеко від Куршевеля є селище Шамоні, де не буде росіян, зате будуть французи, британці, вся арестократія", — звертає вона увагу на курорт, куди їздить мало росіян.

Шамоні-Мон-Блан (до 1921 року називався Шамоні) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи. Був місцем проведення перших зимових Олімпійських ігор у 1924 році. На території комуни знаходиться найвища точка Альп і Європи й третє за відвідуваністю природне місце світу — гора Монблан.

Фото: Пейзажі та архітектура в Шамоні-Мон-Блан (wikimedia.org)

Точно так само — у всіх курортах світу: бажано їздити туди, де відпочивають місцеві.

"У такі країни як Франція, Німеччина та інші країни ЄС росіянам потрібно отримати шенген-візу. Цей процес досить непростий, що вимагає часу, потрібно показувати багато документів. Та й зараз їм не так легко видають візи, як раніше. Їм складно отримати візу до Франції, Італії, Іспанії. Відповідно, є ймовірність, що росіян там буде менше. Вони швидше поїдуть до Болгарії зі спрощеним режимом, в Чорногорію або в Туреччину, куди вони можуть літати абсолютно без віз", — додає співрозмовниця.

Фото: Поїзд у Французьких Альпах біля селища Шамоні (unsplash.com)

Регіони та готелі Туреччини, де не зустріти росіян

У Туреччині є регіони, куди росіяни масово не їздять. Це Сіде або регіон Бодрума, пояснює Марина Казакова. За її словами, тут важливо бронювати готелі не на першій лінії моря, а подалі. Наприклад, місцеві турки відпочивають в регіоні Бодрума. Там ви зустрінете мало росіян.

Фахівець перераховує список готелів Туреччини з мінімальною кількістю росіян:

TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye

Paloma Grida Boyalik Beach Hotel 5*

Savk 4*

Royal Dragon 5*

Han Boutique Hotel Side

Crown Palace Side

Crown Sunshine

TT Hotels Pegasos World 5*

TT Hotels Pegasos Royal 5*

TT Hotels Pegasos Club 5*

TT Hotels Pegasos Resort 5*

Готелі TUI, крім TUI Fun & Sun

Вони у себе вдома росіяни, а на курорт приїжджають з іншим паспортом

"Це список готелів, в яких за їхніми правилами заборонено приймати росіян. Тобто по суті російські оператори не можуть там залишити свої броні. Але не потрібно забувати, що у росіян на офіційному рівні дозволено подвійне громадянство. Вони у себе вдома росіяни, а на курорт приїжджають з іншим паспортом. Від цього, на жаль, ніяк не вберегтися. Вони можуть жити в готелях, в яких є заборона на розміщення громадян з РФ – з паспортом іншої держави", — звертає увагу фахівець.

З інших напрямків, де росіян теж набагато менше:

Албанія; Хорватія; Португалія.

Фото: Олюденіз – курортне селище на Егейському узбережжі, де набагато менше туристів з РФ, ніж в інших регіонах Туреччини. Щоб знизити шанси на зустріч з росіянами, тут варто селитися в готелях з форматом "сніданки" (wikimedia.org)

Порада 1: Якщо не хочете зустріти росіян, вибирайте для літнього відпочинку непопулярні курорти, не замовляйте формат "все включено".

"Замість цього варто пошукати готелі, які працюють у форматі "тільки сніданки". Такі є в курортному селищі Олюденіз. Отелення варто вибирати на другій-третій лінії від моря, щоб прогулятися. Це підвищити шанси на те, що ви їх не зустрінете на відпочинку. Але в цілому таких курортів, де їх немає зовсім, дуже мало", — констатує Марина Казакова.

Порада 2. Вибирайте великі готелі з великим номерним фондом, де заповнюваність – близько 3 тисяч осіб і де орієнтуються на туристів із західної Європи.

"Є готелі, в яких відсоток росіян серед відпочивальників нижчий. З декількох тисяч номерів там може бути, скажімо, чотири російських сім'ї. Тобто, можливо, ви з цією сім'єю росіян у великому готелі навіть не зустрінетеся", — пояснює вона.

В яких готелях — багато туристів з РФ

Зверніть увагу. У 2021 році великий туроператор "TUI Росія" відкрив власну керуючу компанію Fun&Sun Hotels під керівництвом Волкана Шимшека в Туреччині. Мережа буде керувати трьома готелями в Анталії, писало РБК-Україна. Туроператор TUI належить російському олігарху Олексію Мордашову, активи якого підпадають під санкції в Європі.

До слова, цього літа Служба безпеки України заарештувала корпоративні права TUI в Україні, яке було одним з найбільших туристичних агентств в країні. Кінцевим бенефіціаром турагентства був той же російський мільярдер Олексій Мордашов.

Фото: Вибір готелю не на першій лінії підвищить шанси на те, що ви не зустрінете росіян на такому відпочинку (booking.com)

Сьогодні мережі Fun & Sun Hotels, де може відпочивати багато росіян, належать такі готелі в Туреччині:

Fun&Sun Life Side;

Fun&Sun Life Belek;

Smart Club Prestige в Аланії.

Також багато російських туристів відпочиває в Болгарії. Місцева влада нещодавно заявила: кількість відпочиваючих там громадян РФ цього літа навіть більше, ніж в попередній сезон. І це — попри відсутність прямого авіасполучення з двома країнами через санкції проти Росії. До Болгарії росіяни добираються, наприклад, автобусами з Туреччини.

"У Болгарії дійсно буде багато росіян. Але виняток — готель Berlin golden beach", — звертає увагу Марина Казакова.

