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Робота без грошей. Українці скаржаться на працедавців у Швеції

Фото: Мітинг на підтримку України у Стокгольмі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці скаржаться на шведські компанії, які не виплачують їм обіцяну зарплату. Про проблеми українці розповіли на профсоюзній зустрічі у Стокгольмі.

Систематично недоплачують своїм іноземним працівникам компанії із різних сфер, розповідає РБК-Україна з посиланням на svt.se.

Минулого тижня на профспілковій зустрічі зібралося більше сотні російськомовних працівників шведських компаній, які розповіли про обман із зарплатою та експлуатацію. Приблизно третина всіх присутніх на зустрічі були з України.

Світлана Потинг приїхала із сином до Швеції після початку війни в Україні.На батьківщині вона працювала юристом, а тут влаштувалася в страхову сферу. Незважаючи на те, що вона пропрацювала кілька місяців у Швеції, менеджер не виплатила їй повну зарплату, і тепер біженка хвилюється, що гроші закінчаться.

"Дуже важко, коли хочеш заробити на життя, а тебе відверто обманюють Щомісяця чекаю зарплату, а належної суми не отримую. Я тут сама з сином, мені потрібні гроші, щоб купити їжу та заплатити за оренду. У мене немає підтримки", – каже українка.

На профспілкову зустріч найчастіше приїжджають будівельники та прибиральники, які працюють у шведських компаніях і потребують допомоги, коли їх експлуатують роботодавці. Більшість із них розповідають, що не отримують обіцяну зарплату.

Українка Ніна Кричун попрацювала у Швеції в різних клінінгових компаніях. Кілька роботодавців ніколи не їй виплачували повну зарплату.

"Коли бачиш цю несправедливість, Швеція вже не виглядає такою привабливою", – зазначає вона.

Мігранти з інших країн також розповіли, що у шведській торгівлі також їм не виплачували зарплату за частину часу, і з такою практикою люди стикалися у кількох компаніях.

Нагадаємо, ми писали, що українські біженці у Швеції просять змінити важливе правило. Отримання номеру соціального страхування нарівні з шведами допоможе українцям облаштуватися у країні.

Також ми розповідали, чи варто їхати у Швецію шукати прихисток. Блогер розповіла про плюси та мінуси країни для біженців.

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