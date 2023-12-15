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Работа без денег. Украинцы жалуются на работодателей в Швеции

Фото: Митинг в поддержку Украины в Стокгольме (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы жалуются на шведские компании, которые не выплачивают им обещанную зарплату. О проблемах украинцы рассказали на профсоюзной встрече в Стокгольме.

Систематически недоплачивают своим иностранным работникам компании из разных сфер, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на svt.se.

На прошлой неделе на профсоюзной встрече собралось более сотни русскоязычных работников шведских компаний, которые рассказали об обмане с зарплатой и эксплуатации. Приблизительно треть всех присутствующих на встрече были из Украины.

Светлана Потинг приехала с сыном в Швецию после начала войны в Украине. На родине она работала юристом, а здесь устроилась в страховую сферу. Несмотря на то, что она проработала несколько месяцев в Швеции, менеджер не выплатила ей полную зарплату, и теперь беженка переживает, что деньги закончатся.

"Очень тяжело, когда хочешь заработать на жизнь, а тебя откровенно обманывают. Ежемесячно жду зарплату, а должной суммы не получаю. Я здесь сама с сыном, мне нужны деньги, чтобы купить еду и заплатить за аренду. У меня нет поддержки", – говорит украинка.

На профсоюзную встречу чаще всего приезжают строители и уборщики, работающие в шведских компаниях и нуждающиеся в помощи, когда их эксплуатируют работодатели. Большинство из них рассказывают, что не получают обещанную зарплату.

Украинка Нина Кричун поработала в Швеции в разных клининговых компаниях. Несколько работодателей никогда не выплачивали ей полную зарплату.

"Когда видишь эту несправедливость, Швеция уже не выглядит такой привлекательной", – отмечает она.

Мигранты из других стран также рассказали, что в шведской торговле им не выплачивали зарплату за часть времени, и с такой практикой люди сталкивались в нескольких компаниях.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы в Швеции просят изменить важное правило. Получение номера социального страхования наравне со шведами поможет украинцам устроиться в стране.

Также мы рассказывали, стоит ли ехать в Швецию искать убежище. Блогер рассказала о плюсах и минусах страны для беженцев.

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ШвецияЗарплата в Украине