ua en ru
Пт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Робота без грошей. Українці скаржаться на працедавців у Швеції

П'ятниця 15 грудня 2023 12:56
UA EN RU
Робота без грошей. Українці скаржаться на працедавців у Швеції Фото: Мітинг на підтримку України у Стокгольмі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці скаржаться на шведські компанії, які не виплачують їм обіцяну зарплату. Про проблеми українці розповіли на профсоюзній зустрічі у Стокгольмі.

Систематично недоплачують своїм іноземним працівникам компанії із різних сфер, розповідає РБК-Україна з посиланням на svt.se.

Минулого тижня на профспілковій зустрічі зібралося більше сотні російськомовних працівників шведських компаній, які розповіли про обман із зарплатою та експлуатацію. Приблизно третина всіх присутніх на зустрічі були з України.

Світлана Потинг приїхала із сином до Швеції після початку війни в Україні.На батьківщині вона працювала юристом, а тут влаштувалася в страхову сферу. Незважаючи на те, що вона пропрацювала кілька місяців у Швеції, менеджер не виплатила їй повну зарплату, і тепер біженка хвилюється, що гроші закінчаться.

"Дуже важко, коли хочеш заробити на життя, а тебе відверто обманюють Щомісяця чекаю зарплату, а належної суми не отримую. Я тут сама з сином, мені потрібні гроші, щоб купити їжу та заплатити за оренду. У мене немає підтримки", – каже українка.

На профспілкову зустріч найчастіше приїжджають будівельники та прибиральники, які працюють у шведських компаніях і потребують допомоги, коли їх експлуатують роботодавці. Більшість із них розповідають, що не отримують обіцяну зарплату.

Українка Ніна Кричун попрацювала у Швеції в різних клінінгових компаніях. Кілька роботодавців ніколи не їй виплачували повну зарплату.

"Коли бачиш цю несправедливість, Швеція вже не виглядає такою привабливою", – зазначає вона.

Мігранти з інших країн також розповіли, що у шведській торгівлі також їм не виплачували зарплату за частину часу, і з такою практикою люди стикалися у кількох компаніях.

Нагадаємо, ми писали, що українські біженці у Швеції просять змінити важливе правило. Отримання номеру соціального страхування нарівні з шведами допоможе українцям облаштуватися у країні.

Також ми розповідали, чи варто їхати у Швецію шукати прихисток. Блогер розповіла про плюси та мінуси країни для біженців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швеція Зарплата в Україні
Відпочинок в Україні
Точки зору
Артур Лупашко
Відпустка під час війни. Як українці обирають місця для відпочинку
Артур Лупашко
засновник і СЕО мережі Ribas Hotels Group
Олена Чернега
Хрещатик 1913 року та мистецтво Косівщини. Які унікальні виставки можна побачити онлайн
Олена Чернега
експертка з віртуального туризму
Антон Тараненко
Власна вілла на Балі. Скільки коштує найвигідніше житло на відомому острові
Антон Тараненко
засновник міжнародної девелоперської компанії ANTA Group
Анастасія Коваль
Життя без паспорта. Чим загрожує відсутність документів під час війни
Анастасія Коваль
аналітикиня напряму правової допомоги особам без громадянства БФ "Право на захист"
Всі точки зору