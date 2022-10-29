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Рекордне подорожчання. Скільки коштують продукти у магазинах Франції

Фото: Продуктовий супермаркет (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Інфляція у Франції не така сильна, як у сусідніх країнах, але ціни на свіжі продукти харчування зросли вже на 11% за рік.

Що подорожчало найбільше і які ціни на продукти у магазинах у жовтні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на The Connexion.

Найбільше подорожчали соняшникова олія та рис

Інфляція у Франції сповільнюється третій місяць поспіль. Це пов'язано з тим, що ціни на енергоносії та послуги не піднімаються. Проте продукти продовжують дорожчати.

Найбільше додали в ціні:

  • соняшникова олія – 137,41%;
  • рис – 28,57%;
  • борошно – 17,31%;
  • білий хліб –15,03%;
  • зелена квасоля – 14,76%.

Також у категорію тих, які суттєво подорожчали, потрапили: картопляні чіпси, кава, томатний соус, майонез, шоколадні пластівці.

Фото: Приклади цін на бакалію в супермаркеті Франції (скриншот РБК-Україна/carrefour.fr)

Скільки коштують продукти у супермаркетах Франції у жовтні

Компанія IRI, яка займається аналізом ринку, вивчила вартість споживчого кошика на запит видання Le Monde.

Дослідження вивчало ціни у більш ніж 5500 магазинах та супермаркетах країни з вересня 2021 року. "Кошик", що складається з 38 продуктів, рік тому обходився у 100 євро. До кінця вересня 2022 року покупці за той самий набір платили на 14% більше - 116,6 євро.

Фото: Покупці на ринку у Парижі (unsplash.com/aronskaya)

Такі середні ціни на продукти у супермаркетах Франції у жовтні 2022 року:

  • соняшникова олія, 1 л – 3,45 євро;
  • рис басматі, 500 г - 1,27 євро;
  • білий хліб для тостів, 500 г – 1,82;
  • борошно, 1 кг – 1,21 євро;
  • вершкове масло, 250 г – 2,43 євро;
  • натуральний йогурт, 16 упаковок по 125 г – 2,89 євро;
  • сир тертий, 200 г – 1,65 євро;
  • рибні консерви, тунець, 1 бляшанка – 3,43 євро;
  • органічне молоко, 3 л – 3,4 євро;
  • органічні яйця, 10 шт. – 5,45 євро;

Недешево обійдуться і звичні для українців продукти для приготування щоденного меню:

  • стейки з яловичого фаршу, 4 шт. по 100 г – 7,9 євро;
  • куряче філе, 1 кг – 9,15 євро;
  • свинина, корейка, 1 кг – 8,6 євро;
  • морква, 1 кг – 1,69 євро;
  • картопля, 1 кг – 2 євро;
  • томати, 1 кг – 4,6 євро.
  • огірки органічні, 1 кг – 3,5 євро;
  • капуста, 1 кг – 4,6 євро.

До речі, подорожчали також необхідні побутові товари для дому – наприклад, туалетний папір – на 22,5% (до 4,9 євро за 12 рулонів), пакети для сміття – на 15% (2,7 євро).

Фото: Полиця з сирами у Франції (unsplash.com/alana-harris)

Французькі ціни порівняно з українськими видаються досить високими: наприклад, куряче філе в Україні коштуватиме 140 гривень (у Франції – більше 300 грн), картопля – 10-15 гривень (у Франції – 76 грн).

Нагадаємо, ми писали, скільки коштують продукти в магазинах Британії восени.

Також ми розповідали, скільки коштують продукти у супермаркетах Польщі у жовтні.

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