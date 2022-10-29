Рекордне подорожчання. Скільки коштують продукти у магазинах Франції

Інфляція у Франції не така сильна, як у сусідніх країнах, але ціни на свіжі продукти харчування зросли вже на 11% за рік.
Що подорожчало найбільше і які ціни на продукти у магазинах у жовтні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на The Connexion.
Інфляція у Франції сповільнюється третій місяць поспіль. Це пов'язано з тим, що ціни на енергоносії та послуги не піднімаються. Проте продукти продовжують дорожчати.
Найбільше додали в ціні:
Також у категорію тих, які суттєво подорожчали, потрапили: картопляні чіпси, кава, томатний соус, майонез, шоколадні пластівці.
Компанія IRI, яка займається аналізом ринку, вивчила вартість споживчого кошика на запит видання Le Monde.
Дослідження вивчало ціни у більш ніж 5500 магазинах та супермаркетах країни з вересня 2021 року. "Кошик", що складається з 38 продуктів, рік тому обходився у 100 євро. До кінця вересня 2022 року покупці за той самий набір платили на 14% більше - 116,6 євро.
Фото: Покупці на ринку у Парижі (unsplash.com/aronskaya)
Такі середні ціни на продукти у супермаркетах Франції у жовтні 2022 року:
Недешево обійдуться і звичні для українців продукти для приготування щоденного меню:
До речі, подорожчали також необхідні побутові товари для дому – наприклад, туалетний папір – на 22,5% (до 4,9 євро за 12 рулонів), пакети для сміття – на 15% (2,7 євро).
Фото: Полиця з сирами у Франції (unsplash.com/alana-harris)
Французькі ціни порівняно з українськими видаються досить високими: наприклад, куряче філе в Україні коштуватиме 140 гривень (у Франції – більше 300 грн), картопля – 10-15 гривень (у Франції – 76 грн).
Нагадаємо, ми писали, скільки коштують продукти в магазинах Британії восени.
Також ми розповідали, скільки коштують продукти у супермаркетах Польщі у жовтні.