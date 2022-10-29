Рекордное подорожание. Сколько стоят продукты в магазинах Франции

Инфляция во Франции не такая сильная, как в соседних странах, но цены на свежие продукты питания выросли уже на 11% за год.

Что подорожало больше всего и какие цены на продукты в магазинах в октябре, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на The Connexion.

Больше всего подорожали подсолнечное масло и рис

Инфляция во Франции замедляется третий месяц подряд. Это связано с тем, что цены на энергоносители и услуги не поднимаются. Однако продукты продолжают дорожать.

Больше всего добавили в цене:

подсолнечное масло - 137,41%;

рис - 28,57%;

мука - 17,31%;

белый хлеб -15,03%;

зеленая фасоль - 14,76%.

Также в категорию существенно подорожавших попали: картофельные чипсы, кофе, томатный соус, майонез, шоколадные хлопья.

Фото: Примеры цен на бакалею в супермаркете Франции (скриншот РБК-Украина/carrefour.fr)

Сколько стоят продукты в супермаркетах Франции в октябре

Компания IRI, которая занимается анализом рынка, изучила стоимость потребительской корзины по запросу издания Le Monde.

Исследование изучало цены в более чем 5500 магазинах и супермаркетах страны с сентября 2021 года. "Корзина", состоящая из 38 продуктов, год назад обходилась в 100 евро. К концу сентября 2022 года покупатели за тот же набор платили на 14% больше - 116,6 евро.

Фото: Покупатели на рынке в Париже (unsplash.com/aronskaya)

Такие средние цены на продукты в супермаркетах Франции в октябре 2022 года:

подсолнечное масло, 1 л – 3,45 евро;

рис басмати, 500 г – 1,27 евро;

белый хлеб для тостов, 500 г – 1,82;

мука, 1 кг – 1,21 евро;

сливочное масло, 250 г – 2,43 евро;

натуральный йогурт, 16 упаковок по 125 г – 2,89 евро;

сыр тертый, 200 г – 1,65 евро;

рыбные консервы, тунец, 1 банка – 3,43 евро;

органическое молоко, 3 л – 3,4 евро;

органические яйца, 10 шт. – 5,45 евро;

Недешево обойдутся и привычные для украинцев продукты для приготовления ежедневного меню:

стейки из говяжьего фарша, 4 шт по 100 г – 7,9 евро;

куриное филе, 1 кг – 9,15 евро;

свинина, корейка, 1 кг – 8,6 евро;

морковь, 1 кг – 1,69 евро;

картофель, 1 кг – 2 евро;

томаты, 1 кг – 4,6 евро.

огурцы органические, 1 кг – 3,5 евро;

капуста, 1 кг – 4,6 евро.

К слову, подорожали также и необходимые бытовые товары для дома – например, туалетная бумага – на 22,5% (до 4,9 евро за 12 рулонов), пакеты для мусора – на 15% (2,7 евро).

Фото: Полка с сырами в магазине во Франции (unsplash.com/alana-harris)

Французские цены по сравнению с украинскими кажутся довольно высокими: например, куриное филе в Украине обойдется в 140 гривен (во Франции – больше 300 грн), картофель – 10-15 гривен (во Франции- 76 грн).

Напомним, мы писали, сколько стоят продукты в магазинах Британии осенью.

Также мы рассказывали, сколько стоят продукты в супермаркетах Польши в октябре.