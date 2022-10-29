Рекордное подорожание. Сколько стоят продукты в магазинах Франции

Инфляция во Франции не такая сильная, как в соседних странах, но цены на свежие продукты питания выросли уже на 11% за год.
Что подорожало больше всего и какие цены на продукты в магазинах в октябре, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на The Connexion.
Инфляция во Франции замедляется третий месяц подряд. Это связано с тем, что цены на энергоносители и услуги не поднимаются. Однако продукты продолжают дорожать.
Больше всего добавили в цене:
Также в категорию существенно подорожавших попали: картофельные чипсы, кофе, томатный соус, майонез, шоколадные хлопья.
Компания IRI, которая занимается анализом рынка, изучила стоимость потребительской корзины по запросу издания Le Monde.
Исследование изучало цены в более чем 5500 магазинах и супермаркетах страны с сентября 2021 года. "Корзина", состоящая из 38 продуктов, год назад обходилась в 100 евро. К концу сентября 2022 года покупатели за тот же набор платили на 14% больше - 116,6 евро.
Фото: Покупатели на рынке в Париже (unsplash.com/aronskaya)
Такие средние цены на продукты в супермаркетах Франции в октябре 2022 года:
Недешево обойдутся и привычные для украинцев продукты для приготовления ежедневного меню:
К слову, подорожали также и необходимые бытовые товары для дома – например, туалетная бумага – на 22,5% (до 4,9 евро за 12 рулонов), пакеты для мусора – на 15% (2,7 евро).
Фото: Полка с сырами в магазине во Франции (unsplash.com/alana-harris)
Французские цены по сравнению с украинскими кажутся довольно высокими: например, куриное филе в Украине обойдется в 140 гривен (во Франции – больше 300 грн), картофель – 10-15 гривен (во Франции- 76 грн).
Напомним, мы писали, сколько стоят продукты в магазинах Британии осенью.
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