Рекордні ціни. Скільки коштують продукти в магазинах Британії восени

У Британії шаленими темпами ростуть ціни – інфляція за вересень сягнула 10,1%. Це найбільший показник за останні 40 років.

За даними Управління національної статистики, найбільше подорожчали продукти харчування - зростання за рік склало 14,6%, найбільше з 1980 року. TRAVEL РБК-Україна розповідає, які зараз ціни на продукти в супермаркетах Великої Британії.

У яких супермаркетах продукти дешевші

Згідно з аналізом компанії із захисту інтересів споживачів "Which?", ціни на споживчий кошик із 48 найпопулярніших продуктів у Британії у вересні починалися з 75 фунтів стерлінгів (3136 гривень).

"Щодня у вересні ми перевіряли ціни на 48 популярних продуктів, включаючи консервовані боби Heinz, молоко та чай у пакетиках, у найбільших супермаркетах Великобританії, щоб порівняти їх", - йдеться у звіті компанії.

Фото: Черга в супермаркеі Waitrose в Лондоні (unsplash.com/john-cameron)

Порівняно цін у 8 популярних супермаркетах Британії перші три місця дісталися мережам: Aldi, Lidl та Asda. Найдорожчим виявився Waitrose - у цьому магазині за ті ж продукти довелося заплатити 99,4 фунтів (4123 гривні).

Скільки коштують звичні біженцям продукти в магазинах Британії

Прихисток у Британії від початку війни отримали 136 тисяч українців. Дехто помітив, що інколи продукти у цій країні дешевші, ніж в Україні.

Наводимо останні ціни на продуктовий кошик в Британії за звітами наших співвітчизників у YouTube. Вартість товарів перевіряли у мережах Lidl та Asdi.

• Картопля, 1 кг – 0,6 фунта (25 грн);

• Рис, 1 кг – 1 фунт (41,5 грн);

• Вівсянка, 1 кг – 0,7 фунтів (29 грн);

• Яловичина, 1 кг – 6 фунтів (250 грн);

• Свинина, 1 кг – 4,5 фунти (187 гривень);

• Риба (лосось), 500 г – 7 фунтів (290 грн);

• Куряче філе, 1 кг – 6 фунтів (250 грн);

• Яйця, 10 шт. – 0,9 фунтів (37 грн);

• Молоко, 1 л – 1,6 фунта (66 грн);

• Сметана 300 г – 1,05 фунта (43,5 грн);

• Хліб, 800 г – 0,9 фунта (37 грн).

Фото: Деякі фрукти в Британії дешевші (gettyiages.com)

Не дешеві й звичні для українців овочі та фрукти. Виняток лише складають тропічні фрукти.

• Огірки, 1 кг – 3,56 фунта (148 грн);

• Морква, 750 г – 0,79 фунта (33 грн);

• Брокколі, 500 г – 0,59 фунти (25 грн);

• Виноград, 500 г – 1,75 фунта (73 грн);

• Буряк, 1 кг – 2,8 фунта (116 грн);

• Помідори, 1 кг – 2,6 фунти (108 грн);

• Манго, 2 шт – 1,5 фунти (62 грн);

• Банани 1 кг – 0,78 (32 грн);

Якщо порівнювати з цінами в українских магазинах, то у жовтні в Україні дешевші: картопля – 10-15 грн/кг, курятина – 130 грн/кг та молоко - 30 грн/л.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштують продукти у супермаркетах Польщі в жовтні.