Ціни б'ють рекорди. Скільки коштують продукти у супермаркетах Польщі в жовтні

Ціни на продукти у Польщі ростуть швидкими темпами, як і в інших європейських країнах. В цьому році продуктовий кошик подорожчав щонайменше на 15%.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які в жовтні ціни на продукти у Польщі, та в яких супермаркетах можна закупитися дешевше.

У яких супермаркетах продукти подорожчали найбільше

Ціни на продукти харчування продовжують зростати. Експерти називають інфляцію "галопуючою" – середній ріст цін склав 17% порівняно з минулим роком.

При цьому споживчий кошик з базових продуктів у вересні подорожчав на 15% у порівнянні з 2021 роком. До його переліку входять: молочні продукти, м'ясо, риба, солодощі, напої, побутова хімія, косметика.

Згідно з останнім звітом агентства ASM Sales Force, середня продуктова корзина стала коштувати 260,84 злотих у вересні – на 6,40 дорожче, ніж у серпні. Найдешевше набір необхідних продуктів можна було купити за 200 злотих.

Серед продуктів найбільше додали в ціні олії та жири (70%). Також на 23% зросли ціни на молочні продукти.

У дослідженні перевірили ціни в 13 торгівельних мережах – в 11 з них товари стали дорожчими. На 1,5-2% стали дешевші продукти тільки в супермаркетах POLOmarket та Lidl.

Фото: Ціни на продукти в супермаркетах Польщі суттєво відрізняються (gettyimages.com)

Зате найбільший ріст цін зафіксували у Makro Cash & Carry (21,2% за рік), Kaufland (19.36%), Carrefour (17.65%). Найдешевше було скуповуватися в "Ашан", також серед найдоступніших були ціни в мережах Biedronka, Lidl, Selgros.

Які ціни в супермаркетах Польщі у жовтні 2022 року

Наводимо найнижчі ціни, за які в жовтні у польських супермаркетах можна придбати найпотрібніші продукти харчування. Інформацією з виданням поділилися українці, які живуть у великих містах Польщі. Середній банківський курс за 1 злотий – 7,85 гривень.

Білий хліб, буханка 700 г – 3 злотих;

Яйця, 10 шт – 7,5 злотих;

Молоко 2,5%, л – 3 злотих;

Цукор, кг – 4,5 злотих;

Олія соняшникова, л – 7-8 злотих;

Борошно, кг – 4 злотих;

Масло 82%, 200 г – 7 злотих;

Свинина, кг – 16 злотих;

Куряче філе, кг – 20 злотих;

Риба морожена (скумбрія), кг – 16 злотих;

Рис, 400 г – 4 злотих;

Гречка, 400 г, - 5 злотих;

Сир білий кремоподібний, 1 л – 8 злотих;

Сир зернистий, 250 г - 3 злотих;

Сир твердий, 1 кг – 28 злотих;

Картопля, кг – 2 злотих;

Яблука, кг – 4 злотих;

Морква, кг – 3 злотих;

Капуста, кг – 3,5 злотих.

Дешевизна продуктів у Польщі порівняно з українськими, яку відзначали українські біженці з початку війни, вже майже не актуальна. Для порівняння, ціни на яйця в Україні сягають 60-70 гривень за 10 шт, тоді як у Польщі ціна - 58 гривень. Куряче філе у Польщі обійдеться в 157 гривень, тоді як в Україні можна знайти дешевше на 20-30 гривень. Цукор коштує стільки ж, як в Україні – 35 гривень, а молоко дешевше не набагато – 23,55 гривень.

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