Рекордне подорожчання. Скільки коштують продукти у магазинах Франції

Інфляція у Франції не така сильна, як у сусідніх країнах, але ціни на свіжі продукти харчування зросли вже на 11% за рік.

Що подорожчало найбільше і які ціни на продукти у магазинах у жовтні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на The Connexion.

Найбільше подорожчали соняшникова олія та рис

Інфляція у Франції сповільнюється третій місяць поспіль. Це пов'язано з тим, що ціни на енергоносії та послуги не піднімаються. Проте продукти продовжують дорожчати.

Найбільше додали в ціні:

соняшникова олія – 137,41%;

рис – 28,57%;

борошно – 17,31%;

білий хліб –15,03%;

зелена квасоля – 14,76%.

Також у категорію тих, які суттєво подорожчали, потрапили: картопляні чіпси, кава, томатний соус, майонез, шоколадні пластівці.

Фото: Приклади цін на бакалію в супермаркеті Франції (скриншот РБК-Україна/carrefour.fr)

Скільки коштують продукти у супермаркетах Франції у жовтні

Компанія IRI, яка займається аналізом ринку, вивчила вартість споживчого кошика на запит видання Le Monde.

Дослідження вивчало ціни у більш ніж 5500 магазинах та супермаркетах країни з вересня 2021 року. "Кошик", що складається з 38 продуктів, рік тому обходився у 100 євро. До кінця вересня 2022 року покупці за той самий набір платили на 14% більше - 116,6 євро.

Фото: Покупці на ринку у Парижі (unsplash.com/aronskaya)

Такі середні ціни на продукти у супермаркетах Франції у жовтні 2022 року:

соняшникова олія, 1 л – 3,45 євро;

рис басматі, 500 г - 1,27 євро;

білий хліб для тостів, 500 г – 1,82;

борошно, 1 кг – 1,21 євро;

вершкове масло, 250 г – 2,43 євро;

натуральний йогурт, 16 упаковок по 125 г – 2,89 євро;

сир тертий, 200 г – 1,65 євро;

рибні консерви, тунець, 1 бляшанка – 3,43 євро;

органічне молоко, 3 л – 3,4 євро;

органічні яйця, 10 шт. – 5,45 євро;

Недешево обійдуться і звичні для українців продукти для приготування щоденного меню:

стейки з яловичого фаршу, 4 шт. по 100 г – 7,9 євро;

куряче філе, 1 кг – 9,15 євро;

свинина, корейка, 1 кг – 8,6 євро;

морква, 1 кг – 1,69 євро;

картопля, 1 кг – 2 євро;

томати, 1 кг – 4,6 євро.

огірки органічні, 1 кг – 3,5 євро;

капуста, 1 кг – 4,6 євро.

До речі, подорожчали також необхідні побутові товари для дому – наприклад, туалетний папір – на 22,5% (до 4,9 євро за 12 рулонів), пакети для сміття – на 15% (2,7 євро).

Фото: Полиця з сирами у Франції (unsplash.com/alana-harris)

Французькі ціни порівняно з українськими видаються досить високими: наприклад, куряче філе в Україні коштуватиме 140 гривень (у Франції – більше 300 грн), картопля – 10-15 гривень (у Франції – 76 грн).

Нагадаємо, ми писали, скільки коштують продукти в магазинах Британії восени.

Також ми розповідали, скільки коштують продукти у супермаркетах Польщі у жовтні.