Рекордне подорожчання. Скільки коштують продукти у магазинах Франції
Інфляція у Франції не така сильна, як у сусідніх країнах, але ціни на свіжі продукти харчування зросли вже на 11% за рік.
Що подорожчало найбільше і які ціни на продукти у магазинах у жовтні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на The Connexion.
Найбільше подорожчали соняшникова олія та рис
Інфляція у Франції сповільнюється третій місяць поспіль. Це пов'язано з тим, що ціни на енергоносії та послуги не піднімаються. Проте продукти продовжують дорожчати.
Найбільше додали в ціні:
- соняшникова олія – 137,41%;
- рис – 28,57%;
- борошно – 17,31%;
- білий хліб –15,03%;
- зелена квасоля – 14,76%.
Також у категорію тих, які суттєво подорожчали, потрапили: картопляні чіпси, кава, томатний соус, майонез, шоколадні пластівці.
Фото: Приклади цін на бакалію в супермаркеті Франції (скриншот РБК-Україна/carrefour.fr)
Скільки коштують продукти у супермаркетах Франції у жовтні
Компанія IRI, яка займається аналізом ринку, вивчила вартість споживчого кошика на запит видання Le Monde.
Дослідження вивчало ціни у більш ніж 5500 магазинах та супермаркетах країни з вересня 2021 року. "Кошик", що складається з 38 продуктів, рік тому обходився у 100 євро. До кінця вересня 2022 року покупці за той самий набір платили на 14% більше - 116,6 євро.
Фото: Покупці на ринку у Парижі (unsplash.com/aronskaya)
Такі середні ціни на продукти у супермаркетах Франції у жовтні 2022 року:
- соняшникова олія, 1 л – 3,45 євро;
- рис басматі, 500 г - 1,27 євро;
- білий хліб для тостів, 500 г – 1,82;
- борошно, 1 кг – 1,21 євро;
- вершкове масло, 250 г – 2,43 євро;
- натуральний йогурт, 16 упаковок по 125 г – 2,89 євро;
- сир тертий, 200 г – 1,65 євро;
- рибні консерви, тунець, 1 бляшанка – 3,43 євро;
- органічне молоко, 3 л – 3,4 євро;
- органічні яйця, 10 шт. – 5,45 євро;
Недешево обійдуться і звичні для українців продукти для приготування щоденного меню:
- стейки з яловичого фаршу, 4 шт. по 100 г – 7,9 євро;
- куряче філе, 1 кг – 9,15 євро;
- свинина, корейка, 1 кг – 8,6 євро;
- морква, 1 кг – 1,69 євро;
- картопля, 1 кг – 2 євро;
- томати, 1 кг – 4,6 євро.
- огірки органічні, 1 кг – 3,5 євро;
- капуста, 1 кг – 4,6 євро.
До речі, подорожчали також необхідні побутові товари для дому – наприклад, туалетний папір – на 22,5% (до 4,9 євро за 12 рулонів), пакети для сміття – на 15% (2,7 євро).
Фото: Полиця з сирами у Франції (unsplash.com/alana-harris)
Французькі ціни порівняно з українськими видаються досить високими: наприклад, куряче філе в Україні коштуватиме 140 гривень (у Франції – більше 300 грн), картопля – 10-15 гривень (у Франції – 76 грн).
Нагадаємо, ми писали, скільки коштують продукти в магазинах Британії восени.
Також ми розповідали, скільки коштують продукти у супермаркетах Польщі у жовтні.