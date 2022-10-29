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Рекордное подорожание. Сколько стоят продукты в магазинах Франции

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Суббота 29 октября 2022 09:00
Рекордное подорожание. Сколько стоят продукты в магазинах Франции Фото: Продуктовый супермаркет (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Инфляция во Франции не такая сильная, как в соседних странах, но цены на свежие продукты питания выросли уже на 11% за год.

Что подорожало больше всего и какие цены на продукты в магазинах в октябре, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на The Connexion.

Больше всего подорожали подсолнечное масло и рис

Инфляция во Франции замедляется третий месяц подряд. Это связано с тем, что цены на энергоносители и услуги не поднимаются. Однако продукты продолжают дорожать.

Больше всего добавили в цене:

  • подсолнечное масло - 137,41%;
  • рис - 28,57%;
  • мука - 17,31%;
  • белый хлеб -15,03%;
  • зеленая фасоль - 14,76%.

Также в категорию существенно подорожавших попали: картофельные чипсы, кофе, томатный соус, майонез, шоколадные хлопья.

Рекордное подорожание. Сколько стоят продукты в магазинах ФранцииФото: Примеры цен на бакалею в супермаркете Франции (скриншот РБК-Украина/carrefour.fr)

Сколько стоят продукты в супермаркетах Франции в октябре

Компания IRI, которая занимается анализом рынка, изучила стоимость потребительской корзины по запросу издания Le Monde.

Исследование изучало цены в более чем 5500 магазинах и супермаркетах страны с сентября 2021 года. "Корзина", состоящая из 38 продуктов, год назад обходилась в 100 евро. К концу сентября 2022 года покупатели за тот же набор платили на 14% больше - 116,6 евро.

Рекордное подорожание. Сколько стоят продукты в магазинах Франции

Фото: Покупатели на рынке в Париже (unsplash.com/aronskaya)

Такие средние цены на продукты в супермаркетах Франции в октябре 2022 года:

  • подсолнечное масло, 1 л – 3,45 евро;
  • рис басмати, 500 г – 1,27 евро;
  • белый хлеб для тостов, 500 г – 1,82;
  • мука, 1 кг – 1,21 евро;
  • сливочное масло, 250 г – 2,43 евро;
  • натуральный йогурт, 16 упаковок по 125 г – 2,89 евро;
  • сыр тертый, 200 г – 1,65 евро;
  • рыбные консервы, тунец, 1 банка – 3,43 евро;
  • органическое молоко, 3 л – 3,4 евро;
  • органические яйца, 10 шт. – 5,45 евро;

Недешево обойдутся и привычные для украинцев продукты для приготовления ежедневного меню:

  • стейки из говяжьего фарша, 4 шт по 100 г – 7,9 евро;
  • куриное филе, 1 кг – 9,15 евро;
  • свинина, корейка, 1 кг – 8,6 евро;
  • морковь, 1 кг – 1,69 евро;
  • картофель, 1 кг – 2 евро;
  • томаты, 1 кг – 4,6 евро.
  • огурцы органические, 1 кг – 3,5 евро;
  • капуста, 1 кг – 4,6 евро.

К слову, подорожали также и необходимые бытовые товары для дома – например, туалетная бумага – на 22,5% (до 4,9 евро за 12 рулонов), пакеты для мусора – на 15% (2,7 евро).

Рекордное подорожание. Сколько стоят продукты в магазинах Франции

Фото: Полка с сырами в магазине во Франции (unsplash.com/alana-harris)

Французские цены по сравнению с украинскими кажутся довольно высокими: например, куриное филе в Украине обойдется в 140 гривен (во Франции – больше 300 грн), картофель – 10-15 гривен (во Франции- 76 грн).

Напомним, мы писали, сколько стоят продукты в магазинах Британии осенью.

Также мы рассказывали, сколько стоят продукты в супермаркетах Польши в октябре.

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