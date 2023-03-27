Рекорди та правила. Цікаві факти про Німеччину, про які не знають українські біженці
Населення Німеччини за минулий рік збільшилося на понад мільйон українців. Згідно з опитуваннями, третина біженців планують своє проживання в цій країні на тривалий час.
Які факти про Німеччину здивують навіть людей, які давно живуть в цій країні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на YouTube-канал українки Олени Храмцової, яка живе там 20 років.
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Цікаві факти про столицю Німеччини
Берлін є найбільш густонаселеним містом Німеччини – там мешкають 3,5 млн людей. У масштабах Європи таким є Лондон. При цьому Берлін є найбруднішим містом Німеччини.
У Берліні знаходиться найбільший зоопарк світу.
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Німецький паспорт дає можливість відвідати 176 країн без віз
Німці мають два документи – паперовий закордонний паспорт і пластиковий "аусвайс". Для поїздок у країни, де потрібно ставити штамп про візу – наприклад, у Єгипет – використовується паперовий закордонний паспорт "райзепас". Власники німецького паспорта мають можливість відвідати 176 країн світу без віз.
За даними на 2018 рік, у Німеччині було 10,2 млн мігрантів. Це означає, що кожен 8-й мешканець країни є мігрантом.
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Чому водії в Німеччині люблять автобани
70% автобанів Німеччини є безлімітними на швидкість. Тому водії "ганяють" як завгодно. Також країна залишила свої автобани для легкових автомобілів безкоштовними.
Фото: Автобани в Німеччині (pixabay.com)
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Дітей навчають їздити на велосипедах у школі
Цього навчають завжди в початковій школі в 4 класі. Є спеціальні уроки, які проводять за участі поліцейських на окремому майданчику. До 10 років дітям не дозволяється їздити на велосипеді вулицями. Після уроків дітям видають відповідні "права", інспектори роблять техогляд велосипедів.
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Найбільший фестиваль світу проходить у Німеччині
Найбільший фестиваль у світі проходить в німецькому Мюнхені. Це Октоберфест (Oktoberfest). Це захід, який показує відмінність Баварії він решти Німеччини. До цього дійства готуються за місяці, купують квитки, відповідний традиційний німецький одяг, який продають у спеціалізованих магазинах. На цей фестиваль дуже люблять приїжджати відомі люди.
Октоберфестом називають заходи і в інших регіонах Німеччини. Але там лише п'ють пиво і їдять кренделі.
Фото: Октоберфест у Мюнхені (pixabay.com)
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Німеччина славиться різноманіттям їжі
У Німеччині є 300 видів хліба. Смачних виробів у булочних дуже багато. Такого вибору немає в жодній країні, і тільки Італію ще можна порівняти в цьому питанні з Німеччиною. Чимало українських біженок на тлі стресу набрали вагу через такий вибір випічки.
Також у Німеччині є 5 тисяч сортів пива. А ще – 500 видів ковбас та мінеральної води.
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Цікаві історії міст Німеччини
Міста Гамбург і Бремен завжди "сварилися". Один одного називали "мішком з кавою" і "мішками з перцем", бо на цьому спеціалізувалася їхня торгівля.
Гамбург є містом з найбільшою кількістю мостів. Через річку Ельбу в цьому місті прокладено 2300 мостів. Амстердам має 1200 мостів, Венеція – 400, Лондон – понад 30. В Гамбурзі човни прирівнюють до громадського транспорту.
В Кельні знаходиться один із найстаріших у Європі соборів. Там є близько 800 сходинок. Дзвін собору – третій по величині у світі, він важить 24 тони.
На вокзалі Кельна є міст з великою кількістю замків від закоханих. А на вокзалі знаходиться будинок, в якому можна подивитися мюзикл.
Франкфурт входить в топ-10 міст із хмарочосами (вище 100 м) – місто називають "Чикаго на Майні".
Нагадаємо, ми писали, що в Люксембурзі першими у світі зробили весь транспорт безкоштовним.
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