Рекорды и правила. Интересные факты о Германии, о которых не знают украинские беженцы
Население Германии за прошлый год увеличилось более чем на миллион украинцев. Согласно опросам, треть беженцев планируют свое проживание в этой стране на длительное время.
Какие факты о Германии удивят даже людей, давно живущих в этой стране, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на YouTube-канал украинки Елены Храмцовой, которая живет там 20 лет.
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Интересные факты о столице Германии
Берлин является самым густонаселенным городом Германии – там проживает 3,5 млн человек. В масштабах Европы таким является Лондон. При этом Берлин – самый грязный город Германии.
В Берлине находится самый большой зоопарк мира.
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Немецкий паспорт дает возможность посетить 176 стран без виз.
У немцев есть два документа – бумажный загранпаспорт и пластиковый "аусвайс". Для поездок в страны, где нужно ставить штамп о визе – например, в Египет – используется бумажный загранпаспорт "райзепас". Владельцы немецкого паспорта могут посетить 176 стран мира без виз.
По данным на 2018 год, в Германии было 10,2 млн мигрантов. Это означает, что каждый 8-й житель страны является мигрантом.
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Почему водители в Германии любят автобаны
70% автобанов Германии – без лимита на скорость. Поэтому водители "гоняют" сколько угодно. Также страна оставила свои автобаны для легковых автомобилей бесплатными.
Фото: Автобаны в Германии (pixabay.com)
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Детей учат ездить на велосипедах в школе
Этому учат всегда в начальной школе в 4 классе. Есть специальные уроки, которые проводят с участием полицейских на отдельной площадке. До 10 лет детям не разрешается ездить на велосипеде по улицам. После уроков детям выдают соответствующие "права", инспекторы производят техосмотр велосипедов.
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Самый большой фестиваль мира проходит в Германии
Крупнейший фестиваль в мире проходит в немецком Мюнхене. Это Октоберфест (Oktoberfest). Это мероприятие, которое показывает отличие Баварии от остальной Германии. К этому действу готовятся за месяцы, покупают билеты, соответствующую традиционную немецкую одежду, которую продают в специализированных магазинах. На этот фестиваль очень любят приезжать известные люди.
Октоберфестом называют мероприятия и в других регионах Германии. Но там только пьют пиво и едят крендели.
Фото: Октоберфест в Мюнхене (pixabay.com)
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Германия славится разнообразием еды
В Германии есть 300 видов хлеба. Вкусных изделий у булочных очень много. Такого выбора нет ни в одной стране, и только Италию еще можно сравнить в этом вопросе с Германией. Многие украинские беженки на фоне стресса набрали вес из-за такого выбора выпечки.
Также в Германии 5 тысяч сортов пива. А еще – 500 видов колбас и минеральной воды.
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Интересные истории городов Германии
Города Гамбург и Бремен всегда "ссорились". Друг друга называли "мешком с кофе" и "мешками с перцем", потому что на этом специализировалась их торговля.
Гамбург является городом с самым большим количеством мостов. Через реку Эльбу в этом городе проложено 2300 мостов. В Амстердаме есть 1200 мостов, Венеции – 400, Лондоне – более 30. В Гамбурге лодки приравнивают к общественному транспорту.
В Кельне находится один из старейших в Европе соборов. Там есть около 800 ступеней. Колокол собора – третий по величине в мире, он весит 24 тонны.
На вокзале Кельна есть мост с большим количеством замков от влюбленных. А на вокзале находится дом, где можно посмотреть мюзикл.
Франкфурт входит в топ-10 городов с небоскребами (выше 100 м) – город называют "Чикаго на Майне".
Напомним, мы писали, что в Люксембурге первыми в мире сделали весь транспорт бесплатным.
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