Реєстрація на рейс. Що буде з квитком при запізненні на літак

Пасажири авіакомпаній перед вильотом мають зареєструватися на рейс та отримати посадковий талон. Інколи через проблеми із транспортом до аеропорту чи з інших причин люди запізнюються на реєстрацію.

Що буде з квитком на літак та наступними рейсами у бронюванні, РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

У квитка з'являється статус "пасажир не з'явився"

Якщо пасажир не встиг на реєстрацію, то його квиток отримує статус "no show". Це означає, що людина не з'явилася на рейс.

Якщо пасажир придбав квитка на найдешевшим тарифом, зазвичай при спізненні на реєстрацію бронювання згорає. Повернути вдасться тільки частину зборів.

Але деякі тарифи передбачають, що можна змінити дату вильоту. В такому разі треба буде сплатити штраф за неявку, збір за зміну квитка та різницю в ціні. Інколи вигідніше просто купити новий квиток.

Які правила має квиток у разі запізнення на реєстрацію, можна дізнатися в авіакомпанії чи агентстві, де було зроблене бронювання.

Чи можна полетіти наступним рейсом у бронюванні

Якщо пасажир бронював кілька перельотів і на перший рейс запізнився на реєстрацію, то деякі авіакомпанії залишають в силі другий квиток.

Наприклад, не згорає бронювання наступного квитка у бронюванні у лоукостерів Ryanair та Wizz Air. Ці авіакомпанії розцінюють кожен переліт як окремий квиток. Наприклад, якщо при перельоті Лондон-Париж-Лондон запізнитися на перший рейс, можна полетіти на другому рейсі.

Фото: Пасажири Wizz Air в аеропорту Києва до війни (unsplash.com)

Але чимало авіаперевізників мають вимога дотримуватися послідовності перельоту. Наприклад, якщо летіти з авіакомпанією Air Astana за маршрутом Алмати-Бангкок-Алмати, то при запізненні на перший рейс другий рейс також стане недійсним. Відновити такий квиток можна після сплати штрафу за no show та інших зборів, передбачених умовами тарифу.

Між тим, пасажири мають можливість не втратити квиток у разі запізнення на реєстрацію. Більшість авіакомпаній мають онлайн-реєстрацію та дозволяють отримати посадковий талон ще до виїзду в аеропорт.

Нагадаємо, ми писали, що із Польщі запустять три нові маршрути Wizz Air. За ціною від 20 євро можна буде полетіти до Іспанії, Італії та Кіпру.

Також ми розповідали, що європейска авіакомпанія запроваджує місця тільки для дорослих. Подорож у тихій зоні літака коштуватиме на 45 євро дорожче.