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Регистрация на рейс. Что будет с билетом при опоздании на самолет

Фото: Пассажиры в аэропорту Стокгольма (facebook.com/StockholmSkavstaAirport)
Автор: Ольга Маджумдар

Пассажиры авиакомпаний перед вылетом должны зарегистрироваться на рейс и получить посадочный талон. Иногда из-за проблем с транспортом до аэропорта или по другим причинам люди опаздывают на регистрацию.

Что будет с билетом на самолет и следующими рейсами в бронировании, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

У билета появляется статус "пассажир не явился"

Если пассажир не успел на регистрацию, его билет получает статус "no show". Это значит, что человек не явился на рейс.

Если пассажир приобрел билет на самый дешевый тариф, обычно при опоздании на регистрацию бронирование сгорает. Вернуть удастся только часть сборов.

Но некоторые тарифы предусматривают, что можно изменить дату вылета. В таком случае нужно будет уплатить штраф за неявку, сбор за изменение билета и разницу в цене. Иногда выгоднее просто купить новый билет.

Какие правила имеет билет в случае опоздания на регистрацию, можно узнать в авиакомпании или агентстве, где было сделано бронирование.

Можно ли полететь следующим рейсом в бронировании

Если пассажир бронировал несколько перелетов и на первый рейс опоздал на регистрацию, некоторые авиакомпании оставляют в силе второй билет.

К примеру, не сгорает бронирование следующего билета в бронировании у лоукостеров Ryanair и Wizz Air. Эти авиакомпании расценивают каждый перелет как отдельный билет. К примеру, если при перелете Лондон-Париж-Лондон опоздать на первый рейс, можно полететь на втором рейсе.

Фото: Пассажиры Wizz Air в аэропорту Киева до войны (unsplash.com)

Но у многих авиаперевозчиковесть требование соблюдать последовательность перелета. К примеру, если лететь с авиакомпанией Air Astana по маршруту Алматы-Бангкок-Алматы, то при опоздании на первый рейс второй рейс также станет недействительным. Возобновить такой билет можно после уплаты штрафа за no show и других сборов, предусмотренных условиями тарифа.

Между тем пассажиры имеют возможность не потерять билет в случае опоздания на регистрацию. У большинства авиакомпаний есть онлайн регистрация и они разрешают получить посадочный талон еще до выезда в аэропорт.

Напомним, мы писали, что из Польши запустят три новых маршрута Wizz Air. По цене от 20 евро можно будет полететь в Испанию, Италию и Кипр.

Также мы рассказывали, что европейская авиакомпания вводит места только для взрослых. Путешествие в тихой зоне самолета обойдется на 45 евро дороже.

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