Вместо путешествий по ЕС. Из-за визовых санцкий россияне массово едут в Сербию

Граждане России наводнили Сербию из-за угроз запрета на выдачу виз со стороны ЕС.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Россияне регистрируют бизнес в Сербии

Начиная с конца февраля, когда началась полномасштабная война в Украине, число переехавших в Сербию российских граждан достигло от 30 000 до 50 000 человек.

Также десятки тысяч россиян открыли банковские счета в этой стране. А в торгово-промышленной палате Сербии зарегистрировали около 1000 компаний с российскими владельцами, большинство из которых работают в сфере информационных технологий.

"Россияне могут въезжать в Сербию без визы, и эта возможность широко используется теми, кто хочет убежать от путинского режима и кто выступает против войны в Украине", — говорится в публикации.

Издание пишет, что россияне едут в Сербию в том числе из-за родственных славянских языков и православной веры. Также Сербия в целом известна дружественным отношением к гражданам из страны-оккупанта.

"В настоящее время российские граждане испытывают трудности с поездками в ЕС: многие страны уже ввели запреты на въезд или намерены сократить количество виз, выдаваемых им. Эта мера последовала за заявлением президента Украины Владимира Зеленского - он призвал государства-члены запретить гражданам России посещать блок", — пишет Schengenvisainfo.com.

Фото: Россияне и сецчас могут въезжать в Сербию без визы (unsplash.com)

Президент Украины заявил: в перспективе должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться "шенгеном".

Через два дня после этого Эстония вынесла предложение на обсуждение в Европарламент, и с тех пор несколько стран уже ввели визовые ограничения для граждан России. В частности, правительство Финляндии приняло решение сократить количество туристических виз, выдаваемых гражданам России.

"Призыв президента Украины вскоре может стать реальностью во всей Европе"

Как отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, с сентября количество виз, выдаваемых гражданам России, уменьшится на 90%. В настоящее время Финляндия ежедневно принимает около 1000 заявлений на получение визы от граждан России. Однако уже со следующего месяца каждый день будет выдаваться только 100 виз.

Правительство Дании также ввело ограничения на поездки граждан России, снизив количество выдаваемых им виз.

"То, что предложила Эстония, разумно. Создать общеевропейский ответ. Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда россияне могут въехать, то, в принципе, можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Поэтому это нужно делать в рамках ЕС", — заявил министр интеграции Дании Коре Дюбвад. Он также отметил, что призыв украинского президента вскоре может стать реальностью во всей Европе.

Кроме того, россияне стали массово покупать недвижимость в Финляндии: там зафиксировали рекордное число сделок по покупке жилья гражданами РФ.

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