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Визовая изоляция. Россияне массово покупают жилье в Финляндии: в чем причина

Новина українською →
Четверг 18 августа 2022 12:55
Визовая изоляция. Россияне массово покупают жилье в Финляндии: в чем причина Фото: Частный дом в Финляндии (скриншот с сайта aibnb.com)
Автор: Катерина Гончарова

Граждане РФ используют Финляндию как транзитную страну на пути в Европу

Число россиян, покупающих недвижимость в Финляндии, стремительно растет на фоне угроз запрета на получение шенгенской визы.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой Schengenvisainfo.com.

Финские СМИ сообщили, что граждане России совершили 212 сделок с недвижимостью за первые семь месяцев 2022 года, с января по июль 2022 года.

Это намного больше, чем было раньше - за весь предыдущий год россияне купили 222 объекта недвижимости в стране.

По данным YLE News, наибольшее количество сделок в этом году было совершено в регионе Южная Карелия недалеко от финско-российской границы. Выяснилось, что из всех городов этого региона город Иматра был самым популярным местом для россиян, желающих купить недвижимость.

Тот же источник отмечает, что россиянам особенно сложно покупать недвижимость в Финляндии, так как из-за санкций деньги нельзя перевести с банковских карт россиян, не работающих в ЕС.

Визовая изоляция. Россияне массово покупают жилье в Финляндии: в чем причина

Визовая изоляция. Россияне массово покупают жилье в Финляндии: в чем причинаФото: В Финляндии резко вырос спрос на покупку недвижимости россиянами (скриншот с сайта aibnb.com)

Чтобы купить недвижимость в Финляндии тем, кто не является гражданином ЕС, сначала надо подать заявление на получение разрешения. По данным Минобороны Финляндии, разрешение стоит пару сотен евро, а его оформление занимает несколько месяцев.

На прошлой неделе министр иностранных дел Финляндии заявил, что в стране планируют ограничить выдачу туристических виз для россиян.

В ведомстве заявили, что россияне используют Финляндию в качестве транзитной страны, чтобы ехать дальше в ЕС, а с 15 июля по август приграничное движение между Россией и Финляндией увеличилось на 40%.

Напомним, ранее Эстония решила прекратить выдачу виз россиянам для туристических целей. Также в Польше раскритиковали Шольца за позицию по визовым санкциям.

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