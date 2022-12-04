ua ru
Нд, 04 грудня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Проїзд в автобусах Іспанії стане безкоштовним: названо дату

Новость на русском →
Неділя 04 грудня 2022 13:37
Проїзд в автобусах Іспанії стане безкоштовним: названо дату Фото: Автобусна зупинка на Тенеріфе, Іспанія (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Автобусні маршрути далекого сполучення в Іспанії стануть безкоштовними з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today .

В уряді Іспанії заявили, що вже розроблено механізм безкоштовних поїздок залізницею для постійних пасажирів, і тепер аналогічна схема повинна розширитися і на автобусні перевезення в країні.

З 1 січня 2022 року пасажири, які матимуть спеціальні проїзні, зможуть їздити автобусами на далекі відстані безкоштовно.

Загалом у рамках програми безкоштовними стануть 79 автобусних маршрутів Іспанією. Серед найпопулярніших автобусних маршрутів, які будуть безкоштовними у 2023 році, Мадрид-Сеговія, Мадрид-Гвадалахара, Теруель-Барселона та Сантандер-Більбао-Барселона.

Такі заходи в країні розробили, щоб заохотити людей залишати свої автомобілі вдома та користуватися громадським транспортом. Мережа міжміських автобусних маршрутів охоплює 2400 міст Іспанії, середня довжина поїздок становить майже 900 кілометрів.

Зазначимо, ще влітку в Іспанії запланували безкоштовний проїзд у поїздах. Усі приміські поїзди та регіональні лінії середньої довжини, що охоплюють поїздки менше 300 км, якими керує національний залізничний оператор Renfe, будуть безкоштовними з 1 вересня до 31 грудня.

Безкоштовні квитки на поїзд спрямовані на зниження впливу кризи на вартість життя в країні. Влітку цього року схожий захід ввели і в Німеччині: там до кінця літа можна було купити квиток на потяг за 9 євро. З червня по серпень мандрівники необмежено користувалися місцевими та регіональними послугами за дуже низькою ціною.

Також стало відомо, як українцям безкоштовно доїхати до Німеччини у грудні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія
Відпочинок в Україні
Точки зору
Наталія Назарко
Як ввезти в Україну та розмитнити авто з Європи: всі деталі
Наталія Назарко
юрист АО "Місечко та Партнери"
Олег Васильєв
Масштабні виклики. Чи витримає "УЗ" новий блекаут та що треба знати пасажирам
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Галина Пилипенко
Вести бізнес та продавати послуги за кордон: що для цього треба українцям
Галина Пилипенко
адвокат ЮК Legal House
Олена Колченогова
Пошук житла і виплати. До чого готуватися українцям, які переїхали до Швейцарії
Олена Колченогова
юрист консалтингової та аутсорсингової компанії Nota Group
Всі точки зору