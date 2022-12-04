Проезд в автобусах Испании станет бесплатным: названа дата

Автобусные маршруты дальнего сообщения в Испании станут бесплатными с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.

В правительстве Испании заявили, что уже разработан механизм бесплатных поездок по железной дороге для постоянных пассажиров, и теперь аналогичная схема должна расщиоиьься и на автобусные перевозки в стране.

С 1 января 2022 года пассажиры, которые будут иметь специальные проездные, смогут ездить автобусами на дальние расстояния бесплатно.

В общей сложности в рамках программы бесплатными станут 79 автобусных маршрутов по Испании. Среди самых популярных автобусных маршрутов, которые будут бесплатными в 2023 году, Мадрид-Сеговия, Мадрид-Гвадалахара, Теруэль-Барселона и Сантандер-Бильбао-Барселона.

Такие меры в стране разработали, чтобы поощрить людей оставлять свои автомобили дома и пользоваться общественным транспортом. Сеть междугородних автобусных маршрутов охватывает 2400 городов Испании, а средняя протяженность поездок составляет почти 900 километров.

Отметим, еще летом в Испании запланировали бесплатный проезд в поездах. Все пригородные поезда и региональные линии средней протяженности, охватывающие поездки менее 300 км, которыми управляет национальный железнодорожный оператор Renfe, будут бесплатными с 1 сентября по 31 декабря.

Бесплатные билеты на поезд направлены на снижение влияния кризиса стоимости жизни в стране. Летом этого года похожую меру ввели и в Германии: там до конца лета можно было купить билет на поезд за 9 евро. С июня по август путешественники неограниченно пользовались местными и региональными услугами по очень низкой цене.

Также стало известно, как украинцам бесплатно доехать в Германию в декабре.