Придбання автомобіля у Німеччині: на яких сайтах шукати оголошення

Придбання автомобіля у Німеччині цікавить багатьох українців, які опинилися у цій країні через війну. Доступні за ціною вживані авто можна зайти на спеціалізованих онлайн-майданчиках, деякі з них доступні й українською мовою.

На яких ресурсах варто дивитися оголошення про продаж автомобілів, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Платформи з продажу авто з інтерфейсом українською та російською мовами

Серед німецьких сайтів з продажу автомобілів найперше варто звернути увагу на ті, які подають інформацію українською та російською мовами. На таких платформах можна знайти великий вибір вживаних машин від власників та автодилерів. Там також пропонуються інструменти для оцінки вартості автомобілів, страхування та є опції оренди транспорту

Mobile.de – найбільший сайт оголошень про продаж автомобілів у Німеччині. П’ята частина угод купівлі-продажу відбувається через цей майданчик. На платформі публікують великий вибір нових та вживаних автомобілів, вантажівок, мотоциклів та іншого транспорту. Ресурс підтримує кілька мов, зокрема, й російську. Тут можна знайти детальну інформацію про автомобілі, включаючи зображення, ціни та характеристики.

AutoScout24 – один з найбільших автопорталів в Європі, де публікується інформація про понад 800 тисяч автомобілів. Платформа з продажу машин відображає пропозиції з різних європейських країн, зокрема й Німеччини, і має інтерфейс українською та російською мовами.

Webauto.de – сайт спеціалізується на продажу кроссоверів. Цей ресурс зручний та має переклад російською мовою.

Фото: Придбання автомобіля (freepik.com)

Сайти з продажу автомобілів німецькою мовою

При пошуку автомобіля варто скористатися і популярними у Німеччині сайтами, де оголошення публікуються німецькою мовою та зрідка англійською. Навіть ті, хто не володіє мовою на достатньому рівні, можуть вивчати пропозиції, використовуючи онлайн-перекладачі або додатки-перекладачі із німецької.

auto.de – цей ресурс публікує великий вибір автомобілів, від дешевих моделей до дорогих лімузинів, включаючи маловідомі марки.

webauto.de – сайт для продажу нових і вживаних авто. Там можна знайти багато інформації про автомобілі – від технічних характеристик до цін та зображень. На сайті використовується широким спектром фільтрів для детального пошуку варіантів. webmobil24.com – міжнародний авторинок, який пропонує вибір автомобілів в різних країнах.

gebrauchtwagen.de – одна з найбільших платформ для автосалонів з великим вибором автомобілів.

pkw.de – популярний сайт з детальними описами машин. Пропонується детальна експертна оцінка автомобілів, що допомає уникнути невигідних угод.

wirkaufendeinauto.de – популярний серед любителів продукції німецького автопрому.

autobild.de – німецький сайт з великою кількістю інформації про автомобілі, у тому числі про лізинг авто в Німеччині або вигідні страховки. Там публікуються останні новини автоіндустрії, тест-драйви та огляди автомобілів

autohaus24.de – зручний сайт, відомий своїм простим інтерфейсом та легкістю використання, надає швидкий доступ до великої кількості оголошень.

Фото: У Німеччиі є багато ресурсів для продажу вживаних авто (gettyimages.com)

Сторінки автовиробників, де можна знайти вживані автомобілі

Сайти німецьких виробників пропонують як нові, так і вживані автомобілі преміального сегменту.

Audi на своєму офіційному сайті пропонує широкий асортимент автомобілів. На спеціальній сторінці виробника можна знайти досить непогане вживане авто.

Opel має велику кількість вживаних автомобілів на біржі автомобілів та офіційному сайті.

Mercedes-Benz пропонує різноманітні моделі вживаних машин на своєму офіційному ресурсі, де можна вибрати автомобіль за індивідуальними уподобаннями.

Volkswagen пропонує на своєму корпоративному інтернет-майданчику вживані, але все ще функціональні та надійні фірмові автомобілі.

BMW надає доступ до широкого вибору автомобілів через свій сайт, пропонуючи не тільки нові, але і вживані моделі.

Тoyota на своєму офіційному ресурсі також пропонує ексклюзивні вживані моделі.

Фото: Придбання автомобіля у салоні (freepik.com)

Популярні загальні платформи оголошень, де продають авто

Окрім спеціалізованих платформ, Німеччині є чимало сайтів онлайн-оголошень, які є популярними майданчиками для купівлі та продажу автомобілів. Ці сайти пропонують багато варіантів для всіх, від приватних осіб до автодилерів.

Quoka.de – один з найбільших німецьких сайтів купівлі-продажу, де можна знайти багато оголошень про продаж автомобілів, запчастин до них та послуг із тюнінгу. Markt.de – на цій німецькій дошці оголошень можна знайти різноманітні товари, к тому числі, й машини. Ebay.de/motors – мото-розділ цього сайту спеціалізується на ексклюзивних автомобілях та суперкарах.

На цих платформах можна зайти машини на будь-який смак – від старих до нових, від економ-класу до преміум-сегменту.

Крім спеціальних платформ, у Німеччині можна скористатися пошуком в регіональні та загальнонаціональні інтернет-газетах Вони пропонують читачам спеціалізовані розділи з оголошеннями про продаж як від приватних продавців, так і від автодилерів.

Faz.net – це сайт газети Frankfurter Allgemeine, де можна знайти розділ з актуальною інформацією про автомобільний ринок у Франкфурті та регіоні, оголошення про продаж та новини автоіндустрії.

Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ.de) – регіональна газета з оголошеннями про продаж авто в західній Німеччині.

Через такі платформи можна знайти не лише сучасні моделі автомобілів за доступними цінами, але й унікальні ретромобілі та екземпляри для колекціонерів. Один із аргументів на користь таких майданчиків – це те, що часто на локальному сайті можна знайти дешевші варіанти.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує купити і зареєструвати авто в Німеччині. У країні заведено продавати машини, яким вже 5-6 років.

Також ми розповідали, коли треба ставати на облік у консульстві при купівлі авто за кордоном. Без обліку при вїзді до України треба буде сплачувати мито.