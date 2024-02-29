Коли треба ставати на облік у консульстві при купівлі авто за кордоном

Українцям, які хочуть поїхати до України автомобілем, придбаним за кордоном, треба стати на консульський облік. Інакше на митниці доведеться платити мито та інші податки.

Які умови ввезення до України транспортного засобу, придбаного і зареєстрованого в іншій країні, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

Видання отримує запитання від українців у Чехії, чи потрібно ставати на консульський облік для того, щоб поїхати в Україну автомобілем, який придбали у Чехії.

Українцям слід знати, що тимчасовий або постійний консульський облік є добровільним. Це реєстрація місця перебування громадян України, які перебувають за кордоном. Про перебування на обліку видають довідку.

У разі поїздки в Україні автомобілем, який придбали у Чехії чи іншій країні, обов’язково треба стати на тимчасовий або постійний консульський облік. Інакше на митниці доведеться сплатити ввізне мито та інші податки у розмірі суми розмитнення транспортного засобу. Це вважатиметься заставою, яку потім повернуть при виїзді людини за кордон. Серед умов – за кермом має бути власник транспортного засобу.

Без сплати ввізного мита та інших податків можуть тимчасово ввезти в Україну авто громадяни України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

Умови ввезення автомобіля такі:

один власний транспортний засіб (легковий автомобіль або інший моторний транспортний засіб, що призначений для перевезення людей) та причеп до нього (причеп ввозиться разом із транспортним засобом);

на термін не більше 60 днів упродовж календарного року;

за умови надання зобов’язання про зворотне вивезення транспортного засобу;

за наявності документів, які підтверджують реєстрацію транспортного засобу на території іноземної країни, право власності на нього та дозволяють його експлуатацію;

за наявності страхового договору з цивільної відповідальністю перед третьою особою, що поширюється на території України.

Слід врахувати, що такий автомобіль не можна: