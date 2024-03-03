Покупка автомобиля в Германии: на каких сайтах искать объявления

Покупка автомобиля в Германии интересует многих украинцев, оказавшихся в этой стране из-за войны. Доступные по цене авто можно зайти на специализированных онлайн-площадках, некоторые из них доступны и на украинском языке.

На каких ресурсах стоит смотреть объявления о продаже автомобилей , РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Платформы по продаже авто с интерфейсом на украинском и русском языке

Среди немецких сайтов по продаже автомобилей в первую очередь стоит обратить внимание на те, которые предоставляют информацию на украинском и русском языках. На таких платформах можно найти большой выбор подержанных машин от владельцев и автодилеров. Там также предлагаются инструменты для оценки стоимости автомобилей, страхования и опции аренды транспорта.

Mobile.de – крупнейший сайт объявлений о продаже автомобилей в Германии. Пятая часть сделок купли-продажи совершается через эту площадку. На платформе публикуют большой выбор новых и б/у автомобилей, грузовиков, мотоциклов и другого транспорта. Ресурс поддерживает несколько языков, в том числе и русский. Здесь можно найти подробную информацию об автомобилях, включая изображения, цены и характеристики.

AutoScout24 – один из крупнейших автопорталов в Европе, где публикуется информация о более чем 800 тысячах автомобилей. Платформа по продаже машин отражает предложения из разных европейских стран, в том числе Германии, и имеет интерфейс на украинском и русском языках.

Webauto.de – сайт специализируется на продаже кроссоверов. Этот ресурс удобен и имеет перевод на русский язык.

Фото: Покупка автомобиля (freepik.com)

Сайты по продаже автомобилей на немецком языке

При поиске автомобиля следует воспользоваться и популярными в Германии сайтами, где объявления публикуются на немецком языке и изредка на английском. Даже те, кто не владеет языком на достаточном уровне, могут изучать предложения, используя онлайн-переводчики или приложения-переводчики с немецкого.

auto.de – этот ресурс публикует большой выбор автомобилей от дешевых моделей до дорогих лимузинов, включая малоизвестные марки.

webauto.de – сайт для продажи новых и подержанных авто. Там можно найти много информации об автомобилях – от технических характеристик до цен и изображений. На сайте используется широкий спектр фильтров для детального поиска вариантов. webmobil24.com – международный авторынок, предлагающий выбор автомобилей в разных странах.

gebrauchtwagen.de – одна из самых больших платформ для автосалонов с большим выбором автомобилей.

pkw.de – популярный сайт с подробными описаниями машин. Предлагается подробная экспертная оценка автомобилей, которая поможет избежать невыгодных сделок.

wirkaufendeinauto.de – популярный среди любителей продукции немецкого автопрома.

autobild.de – немецкий сайт с большим количеством информации об автомобилях, в том числе о лизинге авто в Германии или выгодных страховках . Там публикуются последние новости автоиндустрии, тест-драйвы и обзоры автомобилей

autohaus24.de – удобный сайт, известный своим простым интерфейсом и легкостью использования, предоставляет быстрый доступ к большому количеству объявлений.

Фото: В Германии есть много ресурсов для продажи подержанных авто (gettyimages.com)

Страницы автопроизводителей, где можно найти подержанные автомобили

Сайты немецких производителей предлагают как новые, так и б/у автомобили премиального сегмента.

Audi на своем официальном сайте предлагает широкий ассортимент автомобилей. На специальной странице производителя можно найти достаточно хорошее подержанное авто.

Opel имеет множество подержанных автомобилей на бирже автомобилей и официальном сайте.

Mercedes-Benz предлагает разнообразные модели подержанных машин на своем официальном ресурсе, где можно выбрать автомобиль по индивидуальным предпочтениям.

Volkswagen предлагает на своей корпоративной интернет-площадке б/у, но все еще функциональные и надежные фирменные автомобили.

BMW предоставляет доступ к широкому выбору автомобилей через свой сайт, предлагая не только новые, но и б/у модели.

Toyota на своем официальном ресурсе также предлагает эксклюзивные подержанные модели.

Фото: Покупка автомобиля в салоне (freepik.com)

Популярные общие платформы объявлений, где продают авто

Кроме специализированных платформ, Германии есть немало сайтов онлайн-объявлений, которые являются популярными площадками для покупки и продажи автомобилей. Эти сайты предлагают много вариантов для всех, от частных лиц до автодилеров.

Quoka.de – один из крупнейших немецких сайтов купли-продажи, где можно найти много объявлений о продаже автомобилей, запчастей к ним и услуг по тюнингу. Markt.de – на немецкой доске объявлений можно найти разнообразные товары, в том числе, и машины. Ebay.de/motors – мото-раздел этого сайта специализируется на эксклюзивных автомобилях и суперкарах.

На этих платформах можно зайти машины на любой вкус – от старых до новых, от эконом-класса до премиум-сегмента.

Кроме специальных платформ, в Германии можно воспользоваться поиском в региональных и общенациональных интернет-газетах. Они предлагают читателям специализированные разделы с объявлениями о продаже как от частных продавцов, так и от автодилеров.

Faz.net – это сайт газеты Frankfurter Allgemeine, где можно найти раздел с актуальной информацией об автомобильном рынке во Франкфурте и регионе, объявления о продажах и новостях автоиндустрии.

Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ.de) – региональная газета с объявлениями о продаже авто в западной Германии.

Через такие платформы можно найти не только современные модели автомобилей по доступным ценам, но и уникальные ретромобили и экземпляры для коллекционеров. Один из аргументов в пользу таких площадок – это то, что часто на локальном сайте можно найти более дешевые варианты.

Напомним, мы писали, сколько стоит купить и зарегистрировать автомобиль в Германии. В стране принято продавать машины, которым уже 5-6 лет.

Также мы рассказывали, когда нужно становиться на учет в консульстве при покупке авто за границей. Без учета при въезде в Украину нужно будет платить пошлину.