Правило 90 днів та кордони. Що зміниться для туристів після вступу Хорватії в Шенген

Хорватія приєднається до Шенгенської зони та прийме єдину валюту євро з 1 січня 2023 року. Членство в ЄС ця країна отримала у 2013 році.

Що зміниться для туристів у популярній курортній країні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на traveloffpath.com.

Почне діяти правило 90 днів у Європі

Раніше Хорватія, хоч і була частиною ЄС, не входила до Шенгенської зони, яка об'єднує 26 країн (в основному країн ЄС і Норвегію, Ісландію та Швейцарію) у Європі.

Іноземці можуть проводити в Шенгенській зоні лише 90 днів із кожних 180 днів як турист. Окремо можна було перебувати у Хорватії до 90 днів. Таким чином, багатьом туристам не доводилося залишати кордони Європи. Хорватія стала популярним місцем для "перечікування" тимчасових обмежень Шенгенської зони.

Із нового року це стане неможливим. Будь-який час, проведений у країні, зараховується до 90-денного ліміту для туристів у Шенгенській зоні.

Фото: За 10 років Хорватія стала популярним туристичним напрямком (pixabay.com)

Прикордонний контроль з іншими країнами скасують

Новий статус країни дозволить вільно подорожувати між Хорватією та іншими країнами Шенгенської зони.

Кордони "ліквідують" між Хорватією та сусідніми Італією, Словенією та Угорщиною, які входять до Шенгенської зони.

Крім того, тепер можна безперешкодно подорожувати Хорватією до Дубровника. Раніше мандрівникам доводилося проїжджати через невелику ділянку Боснії та Герцеговини, щоб дістатися цього популярного місця.

Це було основною причиною того, що Хорватія не могла набути статусу Шенгенської зони, поки не побудувала новий міст, який з'єднує Дубровник з рештою країни без перетину іноземного кордону.

Ціни можуть зрости

Ціни в Хорватії наступного року можуть зрости, хоча це й не пов'язане безпосередньо з переходом із хорватської куни на євро, до якого вона прив'язана вже кілька років.

Проте за останнє десятиліття ціни різко зросли, оскільки Хорватія перетворилася на гарячу точку туризму. Також Хорватія зазнала різкої інфляції у 2022 році, як і багато країн світу.

Фото: Дубровник у Хорватії (pixabay.com)

Все це, у поєднанні з тим, що Хорватія стає доступнішим місцем для відпочинку, може призвести до подальшого зростання цін у 2023 році.

У яких ще країнах можна "перечекати" 90 днів поза Шенгеном

Болгарії та Румунії, двом іншим членам ЄС, було відмовлено у приєднанні до Шенгенської зони, а причиною назвали побоювання з приводу нелегальної міграції.

Ірландія та Кіпр також є країнами, які є частиною ЄС, але не входять до Шенгенської зони.

Крім того, низка європейських країн, включаючи Боснію та Герцеговину, Сербію, Чорногорію, Північну Македонію та Албанію, не входять до ЄС чи Шенгенської зони.

На даний момент ці країни, як і раніше, є гарними місцями, куди можна вирушити, очікуючи на "перезавантаження" часу перебування в Шенгенській зоні. І самі по собі це вдалі напрямки для відпочинку.

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