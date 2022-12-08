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Чартери європейських компаній. Куди українці продовжують літати на море взимку

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Четвер 08 грудня 2022 08:00
Чартери європейських компаній. Куди українці продовжують літати на море взимку Фото: Відпочинок у Єгипті (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Наші люди обирають тури в Єгипет та зимівлю в Таїланді

Українці все активніше їздять на відпочинок під час війни. Серед популярних напрямків – Єгипет, куди можна недорого полетіти із Молдови чи Польщі.

Якими турами цікавляться наші співгромадяни, в коментарі TRAVEL РБК-Україна розповіли співзасновниця туроператора TPG Олена Бойко та директор туроператора "Центр" Світлана Вітковська.

Тури в Єгипет українці обирають на 7-14 днів

Подорожами українці цікавляться все більше - роботи працівникам туризму додається. В офісі TPG вже працюють до 30 співробітників – третина від числа працівників до війни. Якщо після пандемії компанія відправляла на відпочинок сотні тисяч туристів, то під час війни – десятки тисяч, розповідає Олена Бойко.

За її словами, наші співгромадяни купують недорогі тури на 7-14 днів.

"Зараз є авіатури недорогого гатунку – це маршрути в Єгипет з Кишинева або Польщі. У великих операторів є блоки місць у місцевих авіакомпаній. Літають ті люди, які знаходяться за кордоном з дітьми або ті, хто хочуть поїхати перезимувати з України", – каже експерт.

Вона додає: попит на Єгипет в цьому сезоні є, але складності додає дорога в аеропорт сусідньої країни. Це може "з'їсти" додаткових 2-3 доби.

"Найдешевшого відпочинку за 200 доларів на тиждень, як раніше, немає. Тому що і дорога не дешева. Українці обирають середній гарний відпочинок – дуже гарні 3* або 4-5-зіркові готелі", – пояснює наша співрозмовниця.

Чартери європейських компаній. Куди українці продовжують літати на море взимкуФото: Відпочинок у Хургаді (unsplash.com/vegan-oazis)

В які ще країни українці вирушають на пляжний відпочинок взимку

Українці купують тури на Шрі-Ланку і Таїланд, повернувся попит на південно-східну Азії: туристи запитують В'єтнам, Індонезію, додає Олена Бойко.

"Але це вже не такий потік, коли ми відправляли літаками або блоками місць. Також українці літають в ОАЕ – літаками з Кишинева або Варшави", – розповідає керівник туроператора.

Ще є категорія заможних туристів, які традиційно їздять на зимовий відпочинок у дорогі країни: Сейшели, Мальдіви, Маврикій.

"Тут зовсім невеликий турпотік, бо гроші зараз рахують всі", – зауважує вона.

Чартери європейських компаній. Куди українці продовжують літати на море взимкуФото: Відомий пляж на Балі, Індонезія (unsplash.com/alec-favale)

Куди українці вирушають зимувати на тривалий час

Багато хто з українців змінили літнє перечікування війни на зимове – в теплих краях, додає директор туроператора "Центр" Світлана Вітковська.

"З екзотичних напрямків, як і раніше, найбільший попит на довготривале перебування – у Таїланді та Індонезіі. На Таїланд в цьому році – ажіотаж, вілли з гарними цінами давно були розкуплені. В Індонезії значно простіше знайти доступні за ціною та пристойні варіанти", – звертає увагу вона.

За словами експерта, інші напрямки – Сейшели, Маврикій, Мальдіви, Домінікана, Мексика, Танзанія – традиційно не розглядаються українцями як довготривала оренда на зимівлю, лише для подорожей.

"З найдешевших наших напрямків для зимівлі буде Балі. А взагалі найдоступніші варіанти для українців – це оренда квартири в Єгипті або на Шрі-Ланці", – підказує Світлана Вітковська.

Чартери європейських компаній. Куди українці продовжують літати на море взимку

Фото: Відпочинок у Таїланді (pixabay.com)

Скільки коштують тури у Єгипет взимку

Ми подивилися, на які суми варто розраховувати українцям, які захочуть відпочити в Єгипті у найближчі тижні.

Туроператор "JoinUp" пропонує тури в Єгипет із 1 січня 2023 року із вильотом з аеропортів сусідніх країн: Прага, Кишинів, Вільнюс, Таллін, Жешув, Рига.

Вартість відпочинку на двох на 7 ночей стартує від 27,6 тисяч гривень – із Кишинева в Хургаду в 4* готелі. Із Риги можна вирушити за 32 тисячі гривень, із Жешува – від 34 тисяч гривень.

Відпочинок в Марса-Алам із вильотом із Праги обійдеться в 4-5-зіркових готелях від 65 тисяч гривень.

У туроператора "Альф" тури в Шарм-ель-Шейх стартують із 28 тисяч гривень у грудні з вильотом із Кишинева. За таку вартість двоє людей можуть відпочити тиждень у 3* готелі з харчуванням "все включено". Тур із Бухареста в Румунії обійдеться від 56 тис. гривень в 3* готелі в Хургаді.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштують житло та продукти в Таїланді.

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