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Правило 90 дней и границы. Что изменится для туристов после вступления Хорватии в Шенген

Фото: Отдых в Хорватии (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Хорватия присоединится к Шенгенской зоне и примет единую валюту евро с 1 января 2023 года. Членство в ЕС эта страна получила в 2013 году.

Что изменится для туристов в популярной курортной стране, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на traveloffpath.com.

  1. Начнет действовать правило 90 дней в Европе

Раньше Хорватия, хотя и была частью ЕС, не входила в Шенгенскую зону, которая объединяет 26 стран (в основном стран ЕС и Норвегию, Исландию и Швейцарию) в Европе.

Иностранцы могут проводить в Шенгенской зоне только 90 дней из каждых 180 дней в качестве туриста. Отдельно можно было находиться в Хорватии до 90 дней. Таким образом многим туристам не приходилось покидать границы Европы. Хорватия стала популярным местом для "пережидания" временных ограничений Шенгенской зоны.

С нового года это станет невозможным. Любое время, проведенное в стране, засчитывается в 90-дневный лимит для туристов в Шенгенской зоне.

Фото: За 10 лет Хорватия стала популярным туристическим направлением (pixabay.com)

  1. Пограничный контроль с другими странами отменят

Новый статус страны позволит свободно путешествовать между Хорватией и всеми другими странами Шенгенской зоны.

Границы "ликвидируют" между Хорватией и соседними Италией, Словенией и Венгрией, которые входят в Шенгенскую зону.

Кроме того, теперь можно беспрепятственно путешествовать по Хорватии до Дубровника. Раньше путешественникам приходилось проезжать через небольшой участок Боснии и Герцеговины, чтобы добраться до єтого популярного места.

Это было основной причиной того, что Хорватия не могла получить статус Шенгенской зоны, пока не построила новый мост, который соединяет Дубровник с остальной частью страны без пересечения иностранной границы.

  1. Цены могут вырасти

Цены в Хорватии в следующем году могут вырасти, хотя это и не связано напрямую с переходом с хорватской куны на евро, к курсу которого она привязана уже несколько лет.

Однако за последнее десятилетие цены резко выросли, поскольку Хорватия превратилась в горячую точку туризма. Также Хорватия испытала резкую инфляцию в 2022 году, как и многие страны мира.

Фото: Дубровник в Хорватии (pixabay.com)

Все это, в сочетании с тем, что Хорватия становится более доступным местом для отдыха, может привести к дальнейшему росту цен в 2023 году.

  1. В каких еще странах можно "переждать" 90 дней вне Шенгена

Болгарии и Румынии, двум другим членам ЕС, было отказано в присоединении к Шенгенской зоне, а причиной назвали опасения по поводу нелегальной миграции.

Ирландия и Кипр также являются странами, которые являются частью ЕС, но не входят в Шенгенскую зону.

Кроме того, ряд европейских стран, включая Боснию и Герцеговину, Сербию, Черногорию, Северную Македонию и Албанию, не входят в ЕС или Шенгенскую зону.

На данный момент эти страны по-прежнему являются хорошими местами, куда можно отправиться, ожидая "перезагрузки" времени пребывания в Шенгенской зоне. И сами по себе это удачные направления для отдыха.

Напомним, мы писали, куда украинцы продолжают летать на море зимой.

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Шенгенская зонаТуризмХорватия