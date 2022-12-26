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Поїздом від 3 євро. Як бюджетно відвідати найкрасивіші міста Польщі взимку

Фото: Поїздка у Краків (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У січні в Польщі можна бюджетно подорожувати швидкісними поїздами між наймальовничішими містами країни. Час в дорозі дозволяє спланувати подорож одного дня.

Вирушити з Варшави у найвідоміші локації можна за ціною від 3 євро, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на PKP Intercity.

Для того, щоб мати можливість мандрувати у Краків, Гданськ, Познань, Люблін та Варшаву, білети варто купувати заздалегідь – принаймні за 3-4 тижні. Тому в грудні варто планувати бюджетну подорож на середину січня і пізніше.

Фото: Познань у Польщі (unsplash.com/alexandra)

Наприклад, 13 січня можна вирушити із Варшави у Лодзь – подорож без пересадки триває від 1 години 40 хвилин. Вартість квитків – 14-24 злотих (3-5 євро) в один бік.

Із польської столиці у одне з найкрасивіших міст Європи Гданськ можна вирушити у мандрівку за ціною від 19 злотих (4 євро). Час у дорозі – 3 год. 50 хв.

Фото: Приклад вартості квитків у Лодзь (скріншот РБК-Україна/intercity.pl)

У Познань можна вирушити за ціною від 19 злотих 20 січня. Подорож триватиме 3:34.

У Краків із Варшави у середині січня можна вирушити за цією ж ціною. У поїзді доведеться провести 3 години 22 хвилини.

Фото: Приклад вартості квитків у Краків (скріншот РБК-Україна/intercity.pl)

У Вроцлав можна планувати подорож від 24 злотих (20 січня). Час в дорозі – понад 4 з половиною години.

Нагадаємо, ми розповідали про найкращий напрямок для мандрівок у Європі.

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