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Дев'ять років поспіль. Названий найкращий напрямок для мандрівок у Європі

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Неділя 25 грудня 2022 13:06
Дев'ять років поспіль. Названий найкращий напрямок для мандрівок у Європі Фото: Кращі країни для житя пенсіонерів (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Вже дев’ятий рік поспіль Ірландія зайняла перше місце в рейтингу найкращих туристичних напрямків Європи. Країна отримала нагороду на Travel Weekly Readers’ Choice Awards у Нью-Йорку, в Музеї природної історії США.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.

Інші європейські країни, такі як Італія, Греція, Іспанія, Франція та Хорватія, також змагалися за звання найкращого напрямку в Європі.

"Сьогодні мандрівники мають величезний вибір, тому для нас як ніколи важливо, щоб Ірландія виділялася з-поміж інших напрямків. Ця нагорода — справді гарна новина, оскільки ми готуємось розпочати ще одну масштабну та рекламну акцію у 2023 році", — сказала Елісон Меткалф, представниця департаменту туризму Ірландії.

Після послаблення обмежень через COVID, індустрія туризму Ірландії значно покращилася. За даними, наданими Ірландською індустрією туризму (ITIC), у вересні цього року Ірландія прийняла 900 000 іноземних туристів. Це приблизно на 9% менше порівняно з показниками за той самий період минулого року.

Дев'ять років поспіль. Названий найкращий напрямок для мандрівок у Європі

Фото: Собор святого Патріка в Дубліні (unsplash.com)

Але, попри значне покращення ситуації для туризму, кількість туристів там ще не досягла рівня до пандемії. Покращенню сектору також загрожувала енергетична криза, зростання інфляції.

"Готелі та ресторани повідомляли, що рахунки за електроенергію підскочили до неприйнятного та безпрецедентного рівня. Прибутки зазнали серйозного удару", — зазначив Йоган О’Мара Уолш, генеральний директор ITIC.

Ірландія в останні роки користується великою популярністю у туристів. Гори й незвичні ландшафти, океан, казкові поля і кельтський спадок, легенди про вікінгів, хороші дороги по всій країні — все це вабить мандрівників дізнатися про Ірландію більше і побачити цю країну на власні очі.

Нагадаємо, ми писали, що варто побачити у Кам'янці-Подільському під час мандрівки.

Також цього року вже декілька гірськолижних курортів України оголосили про відкриття сезону. Які саме курорти працюватимуть — детальніше у матеріалі.

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