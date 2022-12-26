На поезде от 3 евро. Как бюджетно посетить самые красивые города Польши зимой

В январе в Польше можно бюджетно путешествовать на скоростных поездах между самыми живописными городами страны. Время в пути позволяет спланировать поездку одного дня.

Отправиться из Варшавы в самые известные локации можно по цене от 3 евро, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на PKP Intercity.

Чтобы иметь возможность путешествовать в Краков, Гданьск, Познань, Люблин и Варшаву, билеты следует покупать заранее – по крайней мере за 3-4 недели. Поэтому в декабре следует планировать бюджетное путешествие на середину января и позже.

Фото: Познань в Польше (unsplash.com/alexandra)

К примеру, 13 января можно отправиться из Варшавы в Лодзь – путешествие без пересадки длится от 1 часа 40 минут. Стоимость билетов – 14-24 злотых (3-5 евро) в одну сторону.

Из польской столицы в один из красивейших городов Европы Гданьск можно отправиться в путешествие по цене от 19 злотых (4 евро). Время в пути – 3 часа 50 мин.

Фото: Пример стоимости билетов в Лодзь (скриншот РБК-Украина/intercity.pl)

В Познань можно отправиться по цене от 19 злотых 20 января. Путешествие продлится 3:34.

В Краков из Варшавы в середине января можно отправиться по этой же цене. В поезде придется провести 3 часа 22 минуты.

Фото: Пример стоимости билетов в Краков (скриншот РБК-Украина/intercity.pl)

Во Вроцлав можно планировать поездку от 24 злотых (20 января). Время в пути – более 4 с половиной часов.

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