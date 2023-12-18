Поїзди і автобуси. Як доїхати із Чехії до України максимально зручно

Тимчасовим захистом у Чехії користуються понад 350 тисяч українців. Це означає, що багатьом актуально час від час подорожувати до України, щоб владнати нагальні справи.

Якими маршрутами та транспортом можна дістатися додому, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Прямий маршрут – все одно із пересадками

При поїздці з Чехії до України залізничні компанії пропонують "єдиний квиток" на весь маршрут пасажира, але їхати доведеться різними поїздами. Наприклад, у чеського перевізника RegioJet є можливість купити квиток одразу на всі ділянки потрібного маршруту. Наприклад, з Праги до Харкова, Полтави, Дніпра та Запоріжжя.

Всі зазначені маршрути передбачають пересадку в Перемишлі – польській залізничній станції неподалік від кордону з Україною. Відрізок шляху із Праги до Перемишля пасажири їдуть потягом від RegioJet, а далі потягами від "Укрзалізниці" в різних напрямках. Також, щоб дістатися до Львова, можна пересісти на потяг "Інтерсіті", який прямує до Києва. У Львові багато пасажирів пересідають на різні напрямки Україною.

Очікування своєї пересадки у Перемишлі може бути тривалим. Наприклад, стиковка до Харкова передбачає очкування 6 годин, а на поїзд до Запоріжжя – понад 10 годин.

Придбати квитки можна сайті перевізника regiojet.ua на весь маршрут. Або окремо на різні поїзди, додаючи квиток із Польщі від "Укрзалізниці".

Якщо купувати "єдиний квиток", його надсилають на електронну пошту. Недолік такої послуги – випадки, коли пасажирам не підтверджували квитки на частину шляху від "Укрзалізниці". Немає можливості обирати місце. Квитки можуть бути недоступні також через підвищений сезонний попит.

Фото: Поїзд компанії RegioJet (facebook.com/regiojet)

Водночас зручно їхати поїздом Прага-Перемишль із пересадкою на "Інтерсіті" до Києва. Між ними невеликий часовий проміжок, у випадку запізнення український поїзд зазвичай чекає пасажирів.

Цей маршрут зручний для пасажирів, які пересідають на потяги у Львові у другій половині дня.

"Чеське драги" – єдиний квиток до Києва за 70 євро

Чеська державна залізнична компанія "Чеське драги" у співпраці з польською компанією PKP та "Укрзалізницею" пропонують пересадкове сполучення через Перемишль. Потяг EC 115 їде вдень територією Чехії й Польщі (10:19 – 19:19), а продовжують подорож пасажири вночі українським IC+ 716 до Києва (23:30 – 9:55). На ці потяги пропонується "своєчасний квиток" до Львова, Тернополя, Хмельницького, Вінниці й Києва й назад до Чехії, який передбачає гарантовану пересадку. Із Праги до Києва він коштує 1716 крон (70 євро).

Нічна стиковка на інші поїзди у Львові (2:22 –2:40) може бути незручною для пасажирів, які далі ідуть до інших міст України.

Фото: Зразок бронювання єдиного квитка (скриншот proukrainu.blesk.cz)

У 2024 році стане більше поїздів

Чеська залізнична компанія RegioJet планує виконувати нічні рейси з Праги до Чопа з початку січня 2024 року. Маршрут проходитиме через прикордонний пункт Чорна-над-Тисою у Словаччині. Прямі рейси до Чопа спочатку будуть здійснювати поїздом із трьома вагонами на 140 пасажирів. Там буде 80 спальних місць та 60 – сидячих.

Потяги відправлятимуться з головного залізничного вокзалу Праги о 21:38 і прибуватимуть у Чоп о 10:35. Зворотно відправлятимуться з Чопа о 17:30 і прибуватимуть до Праги о 05:07.

RegioJet не буде єдиним перевізником на напрямках із шириною колії 1435 мм до України. Словацький національний оператор ZSSK двічі на день курсує до Чопа та Мукачева, а Угорські державні залізниці (MÁV) пускають до 8 пар поїздів на день із Захоні до Чопа.

В Україну з Чехії та назад можна доїхати через Мукачево з пересадкою в Кошице. Розклад можна подивитися на сайті "Укрзалізниці":

інформація про поїзд 961;

інформація про поїзд 960.

Мінімум пересадок при поїздці автобусом

Пасажирам, у яких кінцева точка маршруту в Україні не у великих містах, куди ходять поїзди, поїздку простіше планувати автобусом. У такому разі буде мінімум пересадок. Тому із Чехії може бути зручно доїхати до Львова автобусом, а далі пересісти на потрібний поїзд "УЗ" по Україні.

Автобусні рейси є у багатьох перевізників, достатньо звернутися до кас на центральному вокзалі "Флоренс" або знайти самостійно через інтернет. Під час поїздки слід закладати час на проходження кордону – бажано планувати від 3 додаткових годин на це.

Фото: Подорож автобусом (unsplash.com)

Деякі автобуси можуть довозити пасажирів до їхніх міст. При поїздці до Києва пересадки не потрібні. Переваги такої поїздки:

одна пересадка;

швидкість;

зручні стиковки з поїздами у Львові або без пересадок.

Серед недоліків такої поїздки: тривале сидіння та нічний перетин кордону.

Нагадаємо, ми писали, що прямий поїзд із Праги до Чопа готуються запустити у січні. Між Прагою та Кошице у Словаччині потяг доставлятиметься щоденним рейсом Regiojet Прага – Кошице – Гуменне, який може складатися із 18 вагонів.

Також ми розповідали, що пасажирам "УЗ" буде зручніше подорожувати до Польщі. Зміни стосуватимуться сполучень із трьома польськими станціями.

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