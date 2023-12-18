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Поезда и автобусы. Как доехать из Чехии в Украину максимально удобно

Понедельник 18 декабря 2023 08:35
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Поезда и автобусы. Как доехать из Чехии в Украину максимально удобно Фото: Пассажиры на польской станции Перемышль (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Временной защитой в Чехии пользуется более 350 тысяч украинцев. Это означает, что многим актуально время от времени путешествовать в Украину, чтобы уладить срочные дела.

Какими маршрутами и транспортом можно добраться домой, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Прямой маршрут все равно с пересадками

При поездке из Чехии в Украину железнодорожные компании предлагают "единый билет" на весь маршрут пассажира, но ехать придется разными поездами. К примеру, у чешского перевозчика RegioJet есть возможность купить билет сразу на все участки нужного маршрута. Например, из Праги в Харьков, Полтаву, Днепр и Запорожье.

Все указанные маршруты предусматривают пересадку в Перемышле – польской железнодорожной станции недалеко от границы с Украиной. Отрезок пути из Праги до Перемышля пассажиры едут поездом от RegioJet, а затем поездами от "Укрзализныци" в разных направлениях. Также, чтобы добраться до Львова, можно пересесть на поезд "Интерсити", который следует в Киев. Во Львове многие пассажиры пересаживаются на разные направления по Украине.

Ожидание пересадки в Перемышле может быть длительным. Например, стыковка в Харьков предполагает ожидание 6 часов, а на поезд в Запорожье – более 10 часов.

Купить билеты можно на сайте перевозчика regiojet.ua на весь маршрут. Или отдельно на разные поезда, добавляя билет из Польши от "Укрзализныци".

Если покупать "единый билет", его отправляют на электронную почту. Недостаток такой услуги – случаи, когда пассажирам не подтверждали билеты на часть пути от "Укрзализныци". Нет возможности выбирать место. Билеты могут быть недоступны также из-за повышенного сезонного спроса.

Поезда и автобусы. Как доехать из Чехии в Украину максимально удобноФото: Поезд компании RegioJet (facebook.com/regiojet)

В то же время удобно ехать на поезде Прага-Перемышль с пересадкой на "Интерсити" в Киев. Между ними небольшим временной промежуток, в случае опоздания украинский поезд обычно ждет пассажиров.

Этот маршрут удобен для пассажиров, которые пересаживаются на поезда во Львове во второй половине дня.

"Чешские драги" – единый билет в Киев за 70 евро

Чешская государственная железнодорожная компания "Чешские драги" в сотрудничестве с польской компанией PKP и "Укрзализныцей" предлагают пересадочное сообщение через Перемышль. Поезд EC 115 едет днем по территории Чехии и Польши (10:19 – 19:19), а продолжают путешествие пассажиры ночью на украинском IC+ 716 в Киев (23:30 – 9:55). На эти поезда предлагается "своевременный билет" во Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винницу и Киев и обратно в Чехию, который предусматривает гарантированную пересадку. Из Праги в Киев он стоит 1716 крон (70 евро).

Ночная стыковка на другие поезда во Львове (2:22 – 2:40) может быть неудобной для пассажиров, которые идут дальше в другие города Украины.

Поезда и автобусы. Как доехать из Чехии в Украину максимально удобноФото: Пример бронирования единого билета (скриншот proukrainu.blesk.cz)

В 2024 году станет больше поездов

Чешская железнодорожная компания RegioJet планирует выполнять ночные рейсы из Праги в Чоп с начала января 2024 года. Маршрут будет проходить через пограничный пункт Чьерна-над-Тисоу в Словакии. Прямые рейсы в Чоп сначала будут совершать поездом с тремя вагонами на 140 пассажиров. Там будет 80 спальных мест и 60 – сидячих.

Поезда будут отправляться от главного железнодорожного вокзала Праги в 21:38 и прибывать в Чоп в 10:35. Обратно будут отправляться из Чопа в 17:30 и прибывать в Прагу в 05:07.

RegioJet не будет единственным перевозчиком на направлениях с шириной колеи 1435 мм в Украину. Словацкий национальный оператор ZSSK дважды в день курсирует в Чоп и Мукачево, а Венгерские государственные железные дороги (MÁV) пускают до 8 пар поездов в день из Захони в Чоп.

В Украину из Чехии и обратно можно доехать через Мукачево с пересадкой в Кошице. Расписание можно посмотреть на сайте "Укрзализныци":

Минимум пересадок при поездке автобусом

Пассажирам, у которых конечная точка маршрута в Украине не в больших городах, куда ходят поезда, поездку проще планировать автобусом. В этом случае будет минимум пересадок. Поэтому из Чехии может быть удобно доехать до Львова на автобусе, а дальше пересесть на нужный поезд "УЗ" по Украине.

Автобусные рейсы есть у многих перевозчиков, достаточно обратиться в кассы на центральном вокзале "Флоренс" или найти самостоятельно через интернет. Во время поездки следует закладывать время на прохождение границы – желательно планировать от 3 дополнительных часов.

Поезда и автобусы. Как доехать из Чехии в Украину максимально удобноФото: Путешествие на автобусе (unsplash.com)

Некоторые автобусы могут довозить пассажиров в их города. При поездке в Киев пересадки не требуются. Преимущества такой поездки:

  • одна пересадка;
  • скорость;
  • удобные стыковки с поездами во Львове или без пересадок.

Среди недостатков такой поездки: длительное сиденье и ночное пересечение границы.

Напомним, мы писали, что прямой поезд из Праги в Чоп готовятся запустить в январе. Между Прагой и Кошице в Словакии поезд будет доставляться ежедневным рейсом Regiojet Прага – Кошице – Гуменне, который может состоять из 18 вагонов.

Также мы рассказывали, что пассажирам "УЗ" будет удобнее путешествовать в Польшу. Изменения будут касаться соединений с тремя польскими станциями.

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