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Без повреждений. В аэропорту Одессы пассажир предотвратил опасный инцидент с самолетом

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Среда 02 февраля 2022 17:05
Без повреждений. В аэропорту Одессы пассажир предотвратил опасный инцидент с самолетом Фото: Пассажир заметил заглушку на крыле самолета в аэропорту Одессы (unsplash.com/jakob-owens)
Автор: Евгения Тугушева

На большой скорости крышка могла оторваться и вызвать повреждения воздушного судна

В аэропорту Одессы внимательный пассажир перед взлетом самолета Airbus A320neo авиакомпании Pegasus Airlines, который отправлялся в Стамбул 1 февраля, заметил, что на крыле висит заглушка, сообщает Avianews.com.

По словам пассажира, на посторонний предмет среди всех присутствующих на борту обратил внимание только он.

"Самолет рулит на взлет, под крылом висит штука 20 см в диаметре. Стоп, фото, разбирательства и благодарность от командира. Все очень просто: персонал забыл убрать эту технологическую штуку, которая могла повредить крыло в полете", — описал он ситуацию.

Фотографии и видео опубликованном в местном Telegram-сообществе, где видно, как на самолете остановился, к нему подкатили стремянку и закрутили заглушку.

Как рассказал в комментарии изданию технический специалист, заглушка — это крышка заправочной горловины топливных баков. Она закрывает горловину, а в открытом положении крепится на цепи.

"То, что крышка висела на крыле, означает, что она не была закручена после заправки, либо закручена недостаточно плотно", — рассказал специалист.

Если бы пассажир не заметил крышку и не забил тревогу, самолет бы взлетел. На большой скорости крышка могла оторваться, и, в худшем случае, вызвать повреждения воздушного судна.

Напомним, ранее мы писали, что нужно учитывать, путешествуя на чартерах украинских авиакомпаний.

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