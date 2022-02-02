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Без пошкоджень. В аеропорту Одеси пасажир запобіг небезпечному інциденту з літаком

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Середа 02 лютого 2022 17:05
Без пошкоджень. В аеропорту Одеси пасажир запобіг небезпечному інциденту з літаком Фото: Пасажир помітив заглушку на крилі літака в аеропорту Одеси (unsplash.com/jakob-owens)
Автор: Євгенія Тугушева

На великій швидкості кришка могла відірватися та спричинити пошкодження повітряного судна

В аеропорту Одеси уважний пасажир перед зльотом літака Airbus A320neo авіакомпанії Pegasus Airlines, який вирушав до Стамбула 1 лютого, зауважив, що на крилі висить заглушка, повідомляє Avianews.com.

За словами пасажира, на сторонній предмет серед усіх присутніх на борту звернув увагу лише він.

"Літак кермує на зліт, під крилом висить штука 20 см у діаметрі. Стоп, фото, розгляди та подяка від командира. Все дуже просто: персонал забув прибрати цю технологічну штуку, яка могла пошкодити крило в польоті", — описав він ситуацію.

Фото та відео опублікованій у місцевій Telegram-спільноті, де видно, як на літаку зупинився, до нього підкотили драбину і закрутили заглушку.

Як розповів у коментарі виданню технічний фахівець, заглушка – це кришка заправної горловини паливних баків. Вона закриває горловину, а у відкритому положенні кріпиться на ланцюзі.

"Те, що кришка висіла на крилі, означає, що вона не була закручена після заправки, або закручена недостатньо щільно", — розповів фахівець.

Якби пасажир не помітив кришку і не забив на сполох, літак би злетів. На великій швидкості кришка могла відірватися і, в гіршому випадку, викликати пошкодження повітряного судна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що треба враховувати, мандруючи чартерами українських авіакомпаній.

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