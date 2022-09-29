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"Потребують кращого". У Німеччині виділять 570 мільйонів євро для біженців із України

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Четвер 29 вересня 2022 15:50
"Потребують кращого". У Німеччині виділять 570 мільйонів євро для біженців із України Фото: Біженці у Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Німеччина, яка прийняла понад мільйон українців від початку війни, намагається створити кращі умови для інтеграції біженців.

Так, в одній із 16 федеральних земель - Північний Рейн-Вестфалія - влада готується виділити додаткові 570 мільйонів євро для біженців з України, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на aussiedlerbote.de.

Для українських дітей наймуть тисячу вчителів

Про плани розширити бюджет цього року заявив прем'єр-міністр округу та міністр транспорту федеральної землі Хендрік Вюст. Додаткові 570 мільйонів євро планується витратити на біженців із України. Після розширення річний бюджет регіону становитиме 88,4 млрд євро.

Значна частина "біженських" грошей буде спрямована на фінансування 1000 викладацьких місць в освітніх закладах.

За словами політика, українські школярі та студенти потребують кращої освіти. У федеральній землі навчаються понад 35 тисяч українських дітей, тож навчальні заклади відчувають велике навантаження.

Зазначається, що у школах зараз не вистачає приблизно 4 тисячі вчителів, через що страждає процес навчання. У деяких класах доводиться відпускати дітей додому раніше або скасовувати уроки.

&quot;Потребують кращого&quot;. У Німеччині виділять 570 мільйонів євро для біженців із України

Фото: Мовні курси для біженців у Німеччині (gettyimages.com)

В іншій федеральній землі – Саксонії-Анхальт – також відзначили зростання кількості учнів з України. У регіоні навчаються 5300 дітей біженців. Поки що з такою кількістю учнів влада справляється, але припускає, що їх кількість може збільшитися.

Нагадаємо, ми писали, як влаштовано допомогу українцям у Німеччині .

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