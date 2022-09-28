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Найкраща система для біженців. Як влаштована допомога українцям у Німеччині

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Середа 28 вересня 2022 13:40
Найкраща система для біженців. Як влаштована допомога українцям у Німеччині Фото: Українці у Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Німеччина прийняла понад мільйон українців від початку війни, а статус тимчасового захисту в країні оформили 709 тисяч із них, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Третина українських біженців – діти та підлітки. Як влаштована інтеграція такої кількості людей, вивчило видання aussiedlerbote.de.

Українцям надають перекладачів, допомогу та житло

Для українських біженців працюють консультанти-перекладачі у банках, лікарнях та бюджетних організаціях, дітей навчають німецькі викладачі. Волонтери називають німецьку систему інтеграції біженців найкращою.

Одна з них – Ірина Рау з 8-річним досвідом роботи у благодійних фондах та організаціях, яка допомагає біженцям у Німеччині. Вона порівнює підтримку Німеччини із програмами допомоги в Італії чи Чехії.

"На мій погляд, німці зробили взагалі все. Особливо добре це помітно у дуже швидкому зламі бюрократії, властивій Німеччині. Це можуть зрозуміти ті, хто працював з біженцями минулих хвиль міграції", - зазначає вона.

Найкраща система для біженців. Як влаштована допомога українцям у Німеччині

Фото: У Німеччині забезпечили підтримку українців (gettyimages.com)

Українські біженці отримують від однієї тисячі євро у вигляді соціальної допомоги та виплат – сума залежить від кількості дітей та дорослих людей у сім'ї. Частина цих грошей входить у вартість житла та послуг від уряду.

Стандартна допомога на одного дорослого – 449 євро та до 370 євро на дитину.

Також біженці можуть отримати додаткову допомогу для покупки меблів у квартиру або відправлення дитини на екскурсію.

Допомога на житло відрізняється лише за кількістю мешканців та регіону. Квартири біженці отримують пропорційні сім'ї, хоча для однієї чи двох осіб житло майже не відрізняється.

При цьому по всій Німеччині працює велика кількість соціальних магазинів, де можна отримати безкоштовно пбо недрого купити продукти, одяг та менш необхідні товари.

Люди все одно їдуть додому: немає роботи і не знають німецьку

Незважаючи на гарне соціальне забезпечення, українські біженці все одно їдуть додому. Хвиля повернення в Україну почалася влітку – тоді з Польщі йшли повні потяги.

Ескперти припускають, що явище пов'язане із складнощами із працевлаштуванням, а перебування "на пташиних" правах влаштовує не всіх. Однією із труднощів в інтеграції залишається німецька мова.

Найкраща система для біженців. Як влаштована допомога українцям у Німеччині

Фото: Мовні інтеграційні курси у Німеччині (gettyimages.com)

Влада організувала мовні курси, але викладачів не вистачає. При цьому діти біженців здобувають повноцінне навчання українською мовою.

За словами Ірини Рау, біженці часто скаржаться на кількість документів, які доводиться заповнювати, на незнання місцевих законів. Наприклад, пов'язаних із авторським правом, яке передбачає штраф за скачування.

Для удосконалення інтеграції біженців потрібно більше соціальних працівників, вважає волонтер. Наприклад, українкам часто потрібна допомога, щоб влаштувати дітей у дитячий садок чи спеціальні групи з навчання.

"У Німеччині великий дефіцит робочої сили. Якщо люди хочуть працювати - будь ласка. Я працювала тут у таборі для біженців, і люди прямо там могли знайти роботу: прибиральниками, помічниками на кухні і так далі. Там також були випадки, коли з табору людей забирали працювати в театр художником-постановником", - зазначає вона.

Найкраща система для біженців. Як влаштована допомога українцям у Німеччині

Фото: Для біженців у Німеччині багато вакансій (gettyimages.com)

При працевлаштуванні людей не дурять, уточнює вона. Біженцям пропонують стандартний контракт, у якому не може бути обману.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині збільшать допомогу з безробіття для українців.

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