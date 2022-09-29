ua ru
Чт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Нуждаются в лучшем". В Германии выделят 570 миллионов евро для беженцев из Украины

Новина українською →
Четверг 29 сентября 2022 15:50
"Нуждаются в лучшем". В Германии выделят 570 миллионов евро для беженцев из Украины Фото: Беженцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Германия, которая приняла более миллиона украинцев с начала войны, старается создать лучшие условия для интеграции беженцев.

Так, в одной из 16 федеральных земель - Северный Рейн-Вестфалия – власти готовятся выделить дополнительные 570 миллионов евро для беженцев из Украины, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на aussiedlerbote.de.

Для украинских детей наймут тысячу учителей

О планах расширить бюджет в этом году заявил премьер-министр округа и министр транспорта федеральной земли Хендрик Вюст. Дополнительные 570 миллионов евро планируется потратить на беженцев из Украины. После расширения годовой бюджет региона составит 88,4 млрд евро.

Значительная часть "беженских" денег будет направлена на финансирование 1000 преподавательских мест в образовательных учреждениях.

По словам политика, украинские школьники и студенты нуждаются в лучшем образовании. В федеральной земле обучаются больше 35 тысяч украинских детей, поэтому учебные заведения ощущают большую нагрузку.

Отмечается, что в школах сейчас не хватает примерно 4 тысяч учителей, из-за чего страдает процесс обучения. В некоторых классах приходится отпускать детей домой раньше или отменять уроки.

&quot;Нуждаются в лучшем&quot;. В Германии выделят 570 миллионов евро для беженцев из Украины

Фото: Языковые курсы для беженцев в Германии (gettyimages.com)

В другой федеральной земле - Саксонии-Анхальт – тоже отметили рост числа учеников из Украины. В регионе учатся 5300 детей беженцев. Пока с таким количеством учащихся власти справляются, но предполагают, что их число может увеличиться.

Напомним, мы писали, как устроена помощь украинцам в Германии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины діти Германия
Отдых в Украине
Мнения
Людмила Кузюк
Впервые в неизвестной стране. Чего ждать украинцам от жизни в Испании
Людмила Кузюк
специально для РБК-Украина
Влодзимеж Щурек
Музеи вместо шахт. Как Катовице в Польше превратили в зеленый туристический город
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине
Наталья Наконечная
Как студентам выехать за границу во время войны в Украине: советы
Наталья Наконечная
старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Катерина Колонович
Спасти историю. Гид-историк превращает имение на Житомирщине в туристическую изюминку
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Все мнения