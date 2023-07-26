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Посилки з України у Польщі просвічуватимуть новітнім рентген-апаратом: деталі

Фото: Поштові посилки (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Посилки з-за кордону в Польщі перевірятимуть ретельніше. Митники у Любліні отримають сучасний рентгенівський сканер, який виявлятиме нелегальні товари.

Через митницю у Любліні надходить більшість посилок із України та інших країн, що не входять до ЄС, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

У Любліні з’явиться пристрій для сканування посилок у 3D. Для контролю вантажів будуть використовувати новітнє обладнання рентгенівської комп’ютерної томографії (КТ).

Співробітники митної та податкової служби Польщі отримають у користування такий пристрій уперше. Досі використовували рентгенівські пристрої, що забезпечують зображення в горизонтальній або вертикальній орієнтації. Сканування у 3D значно полегшить виявлення нелегальних товарів у поштових посилках та скоротить час перевірки.

Зокрема, митники зможуть без відкриття посилок ідентифікувати товари: наприклад, тютюнові вироби, алкоголь, наркотики чи небезпечні матеріали, культурні цінності, продукти тваринного та рослинного походження.

Фото: Перевірка посилок в Україні (gettyimages.com)

Договір підписали 17 липня 2023 року. Нове обладнання коштує 3,5 млн злотих (790 тис. євро). Очікується, що використовувати його при перевірці поштових посилок з-за кордону почнуть до 15 лютого 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, які речі вилучали польські митники цього року.

Також ми розповідали, які продукти і товари можна ввозити з України до Польщі.

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