Які продукти і товари можна ввозити з України до Польщі: актуальні правила

Половина всіх закордонних поїздок українців відбуваються через кордон Польщі. Більшість людей щось везуть із собою з України – від продуктів до ліків.

Що дозволяється провозити із собою в Польщу, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сайт granica.gov.pl.

Які продукти можна везти до Польщі

Більшість втікачів від війни у країнах Європи відчувають дефіцит деяких продуктів, до яких звикли в Україні: сало, домашні м'ясні вироби, домашня консервація.

У соцмережах українці діляться досвідом, які продукти їм вдавалося провезти. Під час перевірок часто вилучають сало та м'ясні продукти, тоді як консервацію зазвичай не чіпають.

Як пояснюють користувачі, дозволять провезти продукти чи примусять викинути, часто залежить від зміни прикордонників, які проводять огляд багажу. У зв'язку із війною поляки часто закривають очі на перевезення продуктів для особистих потреб.

Між тим, згідно з офіційними митними правилами, у Польщу заборонено провозити без ветеринарного контролю:

м'ясні продукти та субпродукти;

молочні продукти, включаючи кондитерські вироби з ними.

Такі продукти треба залишити у спеціальних контейнерах на кордоні.

Дозволяється провозити:

сухе молоко та дитяче та спеціальне харчування за медичними показаннями в закритій упаковці– 2 кг;

свіжу (морожену) або приготовану рибу – 20 кг;

корми для тварин за медичними показаннями, що запаковані у спеціальне пакування – 2 кг.

Дозволяється по 5 кг овочів та фруктів, до 2 кг меду. Кави – лише 0,5 кг.

Фото: Продукти, які заборонено везти до Польщі (lublin.uw.gov.pl)

Скільки дозволяється брати з собою алкоголю та сигарет

Везти із собою алкоголь чи сигарети може тільки особа, якій виповнилося 17 років. Дозволяється мати з собою:

сигарети – 40 шт;

сигарили (масою до 3 г/шт) – 20 шт;

сигари – 10 шт;

тютюн – 50 г;

рідини для електронних сигарет – 10 мл;

Дозволяється везти із собою стільки алкоголю:

напої з вмістом алкоголю більше 22% - 1 л;

неденатурований етиловий спирт з вмістом алкоголю 80% і вище – 1 л;

напої з вмістом алкоголю до 22% – 2 л;

вино – 4 л;

пиво – 16 л.

Скільки пального, ліків і грошей можна везти у Польщу

Приватний автомобіль чи автобус може мати до 200 л пального у баку. У переносній ємності можна везти до 10 л пального.

Фото: Перетин кордону з Польщею (twitter.com/Straz_Graniczna)

Ліки дозволяється везти лише для власних потреб – до 5 упаковок. Заборонено везти психотропні та наркотичні засоби.

Грошей можна везти до 10 тисяч євро або відповідну суму в іншій валюті. При цьому товарів на подарунок (запакованих) чи покупок – на суму до 300 євро.

Дозволяється по 1 одиниці гаджетів: смартфон, ноутбук, планшет.

Оскільки Польща дотримується спільних норм, які діють у ЄС, ці ж правила застосовуються на кордонах інших країн Євросоюзу.

Нагадаємо, ми писали, які речі заборонено везти з України за кордон.

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