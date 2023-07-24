Незвична контрабанда. Які речі вилучали польські митники цього року

Через війну в Україні потік людей через кордони Польщі зріс. В цьому році митники виявляли на кордоні чимало цікавої контрабанди, яку везли іноземці різних національностей.

Які найцікавіші знахідки вилучали на кордоні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrayina.pl.

Польське видання Businessinsider.com.pl зробило добірку найбільш незвичних речей, які контрабандою намагалися ввезти на територію Польщі. Наприклад, на польсько-українському кордоні в Медиці співробітники Підкарпатської податкової адміністрації під час перевірки автобуса знайшли плащ та взуття зі шкіри пітона. Їх намагався завезти у Польщу 53-річний громадянин України.

Зразки тварин, які перебувають під загрозою зникнення та вироби із них заборонено транспортувати через кордон ЄС. Передбачене покарання від 3 до 5 років позбавлення волі.

У січні польські правоохоронці затримали білоруса, який віз через кордон дві дублені ведмежі шкури, сіру вовчу шкура та два ведмежі черепи. А гості зі США збиралися завезти два опудала ведмедів.

Правила щодо перевезення тварин порушували й українці – громадянка України намагалася незаконно ввезти до Польщі живу степову черепаху.

12 липня в автобусі з України у схованці під дахом знайшли поліетиленові пакети з натуральним людським волоссям. Пасма довжиною від 70 до 75 см важили в цілому 8,6 кг. Їхню ринкову вартість оцінили майже в 95 тис. злотих (872 тис. грн).

Нерідко на польському кордоні вилучають продукти харчування, бо правилами заборонено везти будь-що із м'яса та молока. Кілька тижнів пасажир зі США намагався ввезти понад 14 кг м’ясних продуктів – його оштрафували на 400 злотих (3675 грн).

Польські митники зауважують: найчастіше нелегально перевозять цигарки та алкоголь.

Нагадаємо, ми писали, які продукти і товари можна ввозити з України до Польщі.